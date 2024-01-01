▲失智社區服務據點　伴走過漫長艱辛的照顧過程

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彰基創辦得憶園 失智者的樂園得憶園牆面布置時光走廊，呈現107年至112年據點成長及長輩蛻變的珍貴照片，提供與會者回憶與珍藏。彰基醫學中心副院長劉青山表示，在未來的老人社會，尤其在2025年以後，在台灣65歲佔有老人的比例將近20%，所以在街上看到5個人中間，就有一個有可能是老人，所以說實際上老化的現象是非常普通的。他進一步表示，盼望人老但心不老，在得憶園有唱歌、有互動，有一些教導、有一些學習，讓邁入65歲以上的老人家，能夠得到更新生的生活，更新生的盼望，能夠協助他們重回到他們的家庭和職場。
失智路漫長 照護不輕鬆彰基失智症中心主任王文甫醫師表示，失智照護並不輕鬆，除了專業照顧，更需要全體家庭照護者的陪伴與共識，邀請家庭照護者一同參與，藉此凝聚家庭的向心力，告訴照顧者這裡有專業的團隊協助及家屬間的扶持陪伴，漫長艱辛的照顧過程並不孤單。
王文甫醫師指出，彰基失智症共照中心與彰化縣衛生局建立全國首創服務，培訓失智症個管師同時成為長照A個管，連續性服務，以達到全人、全程醫療照護，守護每位失智個案和照顧者。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60414
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