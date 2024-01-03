侯友宜的10大政見一次看！重啟特偵組、反廢死　兩岸延續九二共識

我是廣告 請繼續往下閱讀
支持青年購屋成家，只要是符合40歲以下、首購、無重大信用瑕疵、排富（無自有住屋及高所得）等條件，就能享有1500萬額度內，最高可全額貸，利息則由政府及金融機構共同補貼0.5%，優惠5年，5年之後利息則由公股銀行減半碼（0.125%）計算，但房屋10年內不能轉售。
二、補助凍卵 保障生育
經醫療評估，30到40歲女性有2萬元一次性的凍卵補助，後續5年每年提供2千元保存費補助，最高補助3萬，預估補助3萬人，預算9億元，經費不足再增補。為了投資台灣的未來，要成立少子化基金支持凍卵補助，不納入健保，讓女性國人衝刺事業時，可以保留未來生育機會。
三、0到6歲國家養
「安心托」，公立、非營利、準公共的托嬰、托育和幼兒園完全免費；「放心育」，自行照顧，每人每月月領1萬育兒津貼，定額補貼5歲幼兒就讀私幼，再加1萬，加碼共2萬；「貼心養」，扶養12歲以下子女，扣除額提高50%，提高育嬰留職停薪津貼，由平均月投保薪資的八成，調至全薪。
四、6至12歲國家顧
公立國小課後照顧「全面免費」及「人數倍增」，校校有課照班，開辦率達100%，讓學生涵蓋率由現況15%增加到30%(符合OECD標準)，並配合家長下班接送，將延後照顧時間到晚上7點， 平時、寒暑假都開班，偏鄉、弱勢、身心障礙者則開設照顧專班。
五、基本工資調高至33000元
逐步調高基本薪資到33000元，並為所得淨額56萬元以下的家庭減稅、12歲以下扶養子女的扣除額提升50﹪。保證每年至少挹注一千億給勞保基金，確保穩定的財源補貼外，也會優化勞保基金的投資績效。「政府挺企業、企業挺勞工」，只要企業為員工加薪，政府就該為企業減稅。
六、恢復特偵組查弊
有關民進黨執政8年的相關弊案，侯友宜要成立特偵組一一徹查，打擊貪腐、重建清廉。特偵組採任務編制，針對案子調集所有專業人士辦案，辦完就解散，沒有人情壓力。
七、反對廢除死刑
社會重大案件頻傳，侯友宜表示，反對廢除死刑，全力掃蕩黑金槍毒。民進黨自詡重視人權，為符合國際趨勢主張廢死，但治安沒有比較好、黑金也沒有掃除，毒品更是不用說。目前還有很多死刑犯仍在監獄中尚未執行，實際上就是廢死，納稅人要花錢養重大罪犯，民眾無法安全、安心的生活。
八、少年重大犯罪刑事處分年齡下修至14歲
新北國三生割頸案震驚社會，侯友宜主張《少年事件處理法》應修法，重大犯罪刑事處分比照日本，從16歲以上下修為14歲；校園霸凌當成犯罪行為，並參考英國做法執行校園安檢。向犯罪宣戰，「不希望假人權之名，行保護惡人之實」。
九、確保核能安全下重啟核四
侯友宜提出，2030減碳台灣，天然氣使用為45%，降到一半以下。核一、核二、核三檢修完成後，安全延役，盡快完成核四機組檢修後，推動核四安全重啟。
十、接受合乎《中華民國憲法》的九二共識
兩岸互不承認主權，互不否認治權。不統：堅持民主自由、反對一國兩制，不獨：反對台獨，不武：避免兩岸戰爭、維持台海和平。提出嚇阻、對話、降低風險的「3D策略」。
【決戰2024！三強鼎立前進總統府】明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。