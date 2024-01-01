N.Flying桃園跨年狂撩歌迷「寶貝起床」！〈想見你〉萬人暖心齊唱
2023年3度來台的韓國人氣男團N.Flying成員李承協、柳會勝昨（31）日跨年夜降臨桃園跨年舞台，一出場就掀起大批粉絲尖叫暴動。這讓隊長李承協和成員柳會勝相當感動，不僅大秀中文獻唱〈想見你想見你想見你〉，還承諾台灣粉絲們很快就會再見面。
記者詹鎰睿／綜合報導
N.Flying以〈Moonshot〉作為開場曲，一登場就掀起現場近17萬名觀眾大聲尖叫，其中更有不少粉絲是一大早就進場卡位，讓李承協、柳會勝相當感動。李承協說，台灣的粉絲非常熱情，答應大家明年很快就會再見面，而柳會勝也表示，能夠和台灣粉絲一起度過非常開心，期待2024年也能再見到大家。
此外，桃園跨年晚會現場還特別準備「台味十足」的道地小吃，如小草板、糖葫蘆、客家麻糬、烤魷魚等台灣點心請N.Flying品嚐，兩人覺得糖葫蘆和麻糬相當美味，並露出超滿足的表情，融化粉絲的心。
接著N.Flying與桃園市長張善政夫妻、亞運及世大運選手共同倒數迎接2024，欣賞長達100秒的絢麗跨年煙火，讓全場目不轉睛。看完煙火後，N.Flying接著演唱多首夯曲〈STARLIGHT〉、〈Blue Moon〉、〈Oh really.〉為新的一年帶來好氣象，全場粉絲忘情合唱。
李承協及柳會勝還開始大秀中文，連問粉絲「開不開心」、「工作加油」、「寶貝起床」，讓歌迷們陷入瘋狂，N.Flying還以超標準的中文演唱偶像劇歌曲〈想見你想見你想見你〉，最後在以歌曲〈Rooftop〉為桃園跨年晚會劃下完美句點。
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