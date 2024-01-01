女停經後「月經又來」！以為更年期　醫揭子宮內膜癌：5種人高危

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收治病例的萬芳醫院婦產科主治醫師林承翰說，子宮體癌中以子宮內膜癌最為常見，近10年有快速增加趨勢，好發於50歲至70歲，其中停經婦女又占多數。
子宮內膜癌早期常於停經後陰道異常出血，停經前的徵兆則包括，經血莫名增多、月經出血期過長或不正常出血等，另有些病人同時有貧血、倦怠及下腹疼痛等症狀。
5族群最危險、陰道異常出血要注意
林承翰指出，這名58歲女性於停經1年突然出血，即為重大警訊，所幸進行手術分期治療後，至今復原良好，已可出門到處遊玩，也提醒婦女、尤其是高危險群，如有類似症狀，應及早就醫，特別是陰道異常出血，任何年齡層都要注意，千萬不可輕忽。
針對子宮內膜癌高危險群，林承翰說明，包括肥胖、糖尿病、有婦科癌症家族病史、未生育過、停經後使用雌激素賀爾蒙補充等，若符合這些條件，建議透過經腹部或經陰道超音波定期檢查子宮內膜厚度。
當懷疑癌變時，醫師會進一步安排侵入式檢查，主要方式為子宮內膜搔刮術，以醫療用刮勺取下少許內膜組織，再進行病理分析，或透過子宮鏡檢查藉由內視鏡確認病變位置及範圍。
醫示警：勿亂吃賀爾蒙藥物
對於子宮內膜癌的治療，林承翰說，早期治癒率高，即使已有轉移，手術後加上放射性治療及抗癌藥物，仍有不錯的治癒率，鼓勵有症狀女性積極面對、儘速就醫。
林承翰也提醒，民眾切勿自行服用賀爾蒙藥物，或購買來源不明的補品，如有服用乳癌藥物泰莫西芬的病人，在使用半年至1年期間，應至婦產科門診例行追蹤檢查。