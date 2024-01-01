日皇談2024年盼「抱持希望前行」　首相岸田期許擺脫通縮

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德仁說，日本2023年包括災害等情況相繼不斷，許多人也為了物價上漲所苦，「我對那些面對困難的人感到憂心，但另一方面，也很欣慰看到很多人為了幫助他人致力各項活動，希望這樣的相互支援圈能持續擴大」。
再者，德仁說，對於全球各地因戰爭或糾紛造成許多人失去生命感到心痛，「為了建構一個和平的世界，再次感受到努力相互理解及合作的重要性」。
岸田文雄在新年談話中針對日本經濟表示，希望今年可以成為完全擺脫通貨緊縮心理等的一年，「一定要達成薪資成長高於物價上漲的目標」。
岸田說，將會在今年的春季勞資協商中，要求經濟界為勞工加薪幅度要高於2023年水準。為了跟加薪發揮相乘效果，預訂今年6月將實施所得稅及住民稅的減稅方案。
在外交方面，岸田表示，烏克蘭情勢及以巴衝突發展無法預判，加上美國將舉行總統大選，而亞洲及歐洲也會舉行重要的中央級選舉，「今年將是緊張的一年」，他會發揮日本獨有的領導力，積極開展領袖外交。
在內政部分，岸田說，要推動政策必須要有穩定的政治環境，有關自民黨內派閥爆發的政治獻金疑雲，「我有站在第一線盡全力挽回國民信賴的決心」。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1130101
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