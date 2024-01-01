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日皇談2024年盼「抱持希望前行」　首相岸田期許擺脫通縮

▲日本今天迎接2024年元旦，日皇德仁透過書面聲明表示，祈求新的一年是抱持光明希望前行的一年。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本今天迎接2024年元旦，日皇德仁透過書面聲明表示，祈求新的一年是抱持光明希望前行的一年。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社東京1日綜合外電報導）日本今天迎接2024年元旦，日皇德仁在新年感想中表示，祈求新的一年是抱持光明希望前行的一年；首相岸田文雄說，期許2024年能成為擺脫通貨緊縮心理且加薪超過物價漲幅的一年。

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日本放送協會（NHK）報導，德仁透過書面方式發表2024年新年感想，在談到日本境內相繼發生的災害及在全球各地發生的戰爭或糾紛表示，「祈求新的一年，對我國及世界各地的人們來說，都能是抱持光明希望前行的一年」。

德仁說，日本2023年包括災害等情況相繼不斷，許多人也為了物價上漲所苦，「我對那些面對困難的人感到憂心，但另一方面，也很欣慰看到很多人為了幫助他人致力各項活動，希望這樣的相互支援圈能持續擴大」。

再者，德仁說，對於全球各地因戰爭或糾紛造成許多人失去生命感到心痛，「為了建構一個和平的世界，再次感受到努力相互理解及合作的重要性」。

岸田文雄在新年談話中針對日本經濟表示，希望今年可以成為完全擺脫通貨緊縮心理等的一年，「一定要達成薪資成長高於物價上漲的目標」。

岸田說，將會在今年的春季勞資協商中，要求經濟界為勞工加薪幅度要高於2023年水準。為了跟加薪發揮相乘效果，預訂今年6月將實施所得稅及住民稅的減稅方案。

在外交方面，岸田表示，烏克蘭情勢及以巴衝突發展無法預判，加上美國將舉行總統大選，而亞洲及歐洲也會舉行重要的中央級選舉，「今年將是緊張的一年」，他會發揮日本獨有的領導力，積極開展領袖外交。

在內政部分，岸田說，要推動政策必須要有穩定的政治環境，有關自民黨內派閥爆發的政治獻金疑雲，「我有站在第一線盡全力挽回國民信賴的決心」。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1130101

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