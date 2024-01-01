中市元旦升旗　盧秀燕：幸福台中、再創高峰

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盧秀燕今一早即率領市府團隊出席升旗典禮。她表示，回顧過去一年，儘管充滿挑戰和變化，但是在市府團隊和全體市民的共同努力下，市民家人對台中市政滿意，有光榮感，她心中充滿了感謝；也激勵市府在新的一年做得更好，以為回報。
盧秀燕談到，由於台灣才脫離疫情半年，儘管物價上漲，但今年依舊會採取輕稅簡政的施政方針，包括繼續編列預算補助老人健保、實施全國最便宜的雙十公車、全國最便宜的公托收費、全國最優惠的社宅租金、捷運票價不調漲等。在重大公共建設方面，二十年來，市民所期待的百億巨蛋、市政路二期很快地會開工；國際會展中心、綠美圖、水湳轉運中心、大台中轉運中心、東豐快速道路、甲埔大道、北屯、豐原、清水、太平國民暨兒童運動中心都正積極興建中。
此外，公托、公幼、親子館、大小圖書館、社會住宅以及美樂地公園，雖然興建的數量已經達標，但市府團隊仍會繼續推動。盧市長說，依據她的施政理念和市民的期待，在今年的台中市總預算，教育文化支出還是排名第一；第二是社會福利。此外，市府也會繼續加強拚經濟、改善空污和維護社會安全。
民政局長吳世瑋指出，在盧市長的領導及市府團隊的合作努力下，這五年來台中施政逐漸開花結果，去年施政滿意度更累積「八連霸」佳績，包含「全國施政滿意度」、「市民幸福感」、「六都施政百日民調」、「縣市首長信任度」及「22縣市有感施政大調查」等，成績斐然，感謝市民朋友肯定，新的一年市府團隊將更努力朝全方位發展，展現市府冠軍團隊氣勢，持續攜手全體市民開創最幸福台中。
吳世瑋並提到，市府每年舉辦元旦升旗典禮，但今年元旦特別不一樣，首度邀請環保局清潔隊員登上元旦升旗大典，接受全體市民致敬，感謝他們全年無休維護市容，讓城市更加潔淨明亮，讓台中市更幸福宜居。他並感謝憲兵202指揮部快速反應連派教官協助指導此次清潔隊員電動機車進場展演，增添典禮看頭。
民政局說，今年元旦升旗典禮特別推出與國際知名藝術家洪易聯名的「圓龍紀念杯墊」，吸引許多民眾天未亮就大排長龍，首位領取的民眾為54年次的潘先生，昨天下午5點半就來市府排隊，不畏寒冷的跨年之夜，搶頭香為新的一年博得好彩頭，此次紀念杯墊象徵好運與喜氣的設計，廣受好評，典禮開始前就領取一空。