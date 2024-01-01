周子瑜新年狂送福利！扮古裝美女彈古箏 演唱會火辣曲線電暈粉絲
韓國TWICE女團台籍成員周子瑜，新年福利大放送！經常在社群平台與粉絲互動的她，在跨年期間分享許多演唱會花絮照，展現火辣好身材，還刻意換上黑色古裝，秀了一手彈古箏的才藝，展現自己的多元風貌，讓粉絲不禁驚嘆「子瑜真的又漂亮又帥又多才多藝，穿古裝真的太帥氣了」。
記者江芷稜／綜合報導
從小就練習多項才藝的周子瑜，過去曾跳過芭蕾舞、街舞，因為漂亮外貌和舞蹈能力，國中就遠赴韓國當練習生，2015年在韓國出道，從此成了國際知名藝人，當時網友就挖出她小時候學古箏的影片，爆料周子瑜曾被逼著學古箏，參加國樂團，更感慨「如果子瑜有繼續學習的話一定很讚」，對此感到驚豔。
沒想到事隔多年，周子瑜跨年夜時先是發布演唱會花絮照，罕見露出大腿與胸前I字線條，讓許多網友瞬間迷暈，隨後又釋出福利，穿著黑色古裝彈奏了一首古箏樂曲〈穿越時空的思念〉（犬夜叉主題曲），祝福粉絲新年快樂，讓眾人驚豔她的多才多藝，影片短短累積就有600多萬觀看次數。
周子瑜平日極少上傳影片，又罕見以古裝造型示人展現才藝，讓海內外歌迷都很驚喜，紛紛湧入留言區稱讚她「好優雅又多才多藝」、「有種古風俠女的感覺」、「第一次看到妳演奏古箏」、「我不知道妳會彈古箏，真的太有才了」。
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