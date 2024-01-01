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高雄「光點計畫」點亮校園　22所學校用光點說故事

▲新上國小「迎曦新象、光灑新上」；結合校園節慶活動如聖誕點燈、畢業季，讓校園妝點光彩，點亮孩子眼中繽紛的校園景象。（圖／高市府教育局提供）
▲新上國小「迎曦新象、光灑新上」；結合校園節慶活動如聖誕點燈、畢業季，讓校園妝點光彩，點亮孩子眼中繽紛的校園景象。（圖／高市府教育局提供）

記者陳美嘉／高雄報導

新的一年，高雄校園有新氣象，由高市府教育局社會教育科主辦，高雄市立高雄高工承辦的「光點計畫」，師生一起用創意、用各種不同的媒材展現光與影的美麗變化點亮校園，每個光點都有著校園不同的故事，也成為最美的打卡地點，與中央公園亮麗光影相輝映。

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▲陽明國中「光影隨形之畢業主題曲」；藉由許願光球的製作，光照亮夢的起點，風吹動著希望的翅膀。（圖／高市府教育局提供）
▲陽明國中「光影隨形之畢業主題曲」；藉由許願光球的製作，光照亮夢的起點，風吹動著希望的翅膀。（圖／高市府教育局提供）
「光點計畫」鼓勵學校結合在地社區文化與資源，協同跨域合作，以豐富藝術體驗深度與廣度，落實校園美感教育，同時藉由學校本位課程、教學設計或特色活動，融合自然生態，建置或改造校園景觀，營造具美感校園環境。

▲中華藝校「藝同築境」；從光的構成配件、道具作為觀察的重點，從貨櫃地景藝術、造型作為觀察對象。（圖／高市府教育局提供）
▲中華藝校「藝同築境」；從光的構成配件、道具作為觀察的重點，從貨櫃地景藝術、造型作為觀察對象。（圖／高市府教育局提供）
111學年度獲選參與學校，國小組有大同國小、文山國小、福誠國小、新上國小、中山國小（鼓山區）、中庄國小、中山國小（鳳山區）、仁武國小、龍肚國小、觀音國小、大社國小、右昌國小、新港國小；國中組：中山國中、青年國中、大義國中、圓富國中、大寮國中、陽明國中；高中職組：新莊高中、高雄高工(建築科)、高雄高工(電腦機械製圖科)、中華藝校。

高市府教育局長謝文斌說，獲選參與「光點計畫」22所學校，以藝術為方法，表現方式聯結藝術教學、在地文化、社區連結、藝術家合作、活動策畫等資源，將美學與永續發展融入校園，培養校園師生美感素養。善用社區與在地資源，有效凝聚校園與在地連結關係，發揮創意與巧思，以光妝點美麗的港都，以光照亮學子學習之路。

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