中捷跨年刷新紀錄　運量5.9萬人次創新高

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中捷公司表示，台中捷運第3年投入跨年疏運，運量年年成長，今年除台中市政府舉辦的「2024幸福龍來—台中跨年夜」，天團五月天也在台中舉辦跨年演唱會，兩場重磅活動均鄰近捷運站，中捷全面備戰，延長營運時間、分階段縮短班距、多管道加強宣導，以及在重點車站加派人力引導旅客等方式因應，總計發車326班次，運量達5.9萬人次，較去年成長27.47%，創下跨年疏運最高紀錄。
中捷公司說，各車站昨日傍晚開始湧現大量人潮，由於天氣良好，不少民眾選擇從文華高中站及文心櫻花站步行至市府跨年晚會現場，這兩站運量飆升，文華高中站較去年成長69.65%，文心櫻花站運量則成長42.89%。鄰近洲際棒球場的文心崇德站，因五月天樂迷踴躍搭乘，也大幅成長47.01%。
中捷公司指出，搭捷運通勤、出遊已成為市民的日常，112年運量多次打破紀錄，年底再傳佳績，12月月運量137.2萬人次，日均運量達4.4萬人次，均是通車以來的最高紀錄。
中捷公司表示，中捷為提升乘車舒適性、服務多元旅客，不斷推出新措施，包括去年打造各站進站音樂、創新設計閘門鳥鳴音效、增加日韓語到站廣播及車站指引標示等；今年元旦起，自行車及低音提琴可以上捷運，希望旅客持續給予支持。