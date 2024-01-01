羅志祥高雄跨年「最愛的女人」就在身邊！感動鬆口：謝謝選擇我
羅志祥「2023 羅志祥演唱會EVOLUTION」高雄站於昨（12／31）日晚間在2023年的最後一天在高雄巨蛋登場，更是羅志祥出道28年以來，首度以個人演唱會陪伴大家倒數跨年。此外，他也是有史以來首位在高雄巨蛋舉辦跨年演唱會的藝人，他一路從晚上10點半開唱至凌晨近1點，誠意滿滿的陪伴觀眾們迎接2024，更在倒數0秒的瞬間加碼煙火秀。此外，羅志祥「最愛的女人」羅媽媽也特地南下相陪。
記者吳雨婕／綜合報導
昨晚演出對羅志祥來說意義非凡，往年總是征戰各地擔任跨年壓軸演出的他，這次是首度在12月31日跨年的這一天，以個人演唱會的形式陪伴歌迷，羅志祥表示：「每年這個時候，幾乎都是在工作中與同事一起度過，今年一樣是工作卻感覺特別不同，心情真的相當興奮！很感謝在場的歌迷朋友，在跨年夜有這麼多選擇卻選擇了我，跟我一起迎接2024年。對我來說真的非常感動也非常有意義。」在正式登台前，羅志祥也與提前與工作人員們吃了頓簡單的晚餐，羅媽媽這次也不忘到現場親自支持，擔任他最強的後盾。
羅志祥一登台即率領24位舞者帶來一連串舞曲，包括〈修羅〉、〈No Joke〉、〈夠了〉及〈Trap Game〉；緊接著帶來抒情歌段落〈好朋友〉、〈不具名的悲傷〉、〈愛轉角〉、〈愛不單行〉等。倒數前，羅志祥感性的與歌迷們聊天，他表示2023年對他來說是個充滿驚喜且深具意義的一年，首度以專場形式跨年的他更笑說：「因為有時間限制所以不能講太多話，其實我話很多的！」更表示緊張；緊接著，他準時與全場萬人一同倒數，正式進入2024的瞬間，舞台上也施放起絢爛的煙火並噴發五顏六色的彩帶慶祝這令人感動的一刻，羅志祥也許下新年願望，期待新的一年能與夥伴、家人們展開更多全新美好的旅程，身邊的人都能一切順利平安，最重要的是媽媽身體健康。
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