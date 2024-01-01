茂盛醫院迎來6名元旦寶寶 直言「龍年效應」已失靈

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喜迎2024年倒來，茂盛醫院在凌晨12時16分就迎來第1元旦寶寶！婦產科醫師陳彥宇為30歲張小姐，以自然產方式接生了3140公克的健康小妞。接著在清晨5點17分，廖敬慈醫師也為31歲童小姐接生3160公克的女娃。到了8點22分，廖敬慈醫師再為徐小姐採自然產方式接生3020公克的健康女娃。
元旦早上8點30分，陳彥宇醫師為47歲的陳小姐以剖腹方式接生出可愛的試管龍鳳胎，分別重達2660、2820公克，陳小姐另一半王先生說，因為晚婚晚生，曾在外院做試管都失敗了，於是慕名來茂盛醫院求助林秉瑤醫師，終於達成為人父母的心願。他說家族中還沒有生到元旦寶寶，能在這天迎接雙胞胎的到來真的很開心，辛苦備孕3年的太太也能就此封肚了！另一名在9點53分生產的黃小姐，開心產下健康男寶寶，這是她的第3胎，大寶、二寶是女兒，元旦寶寶是兒子，有兒有女真是好福氣！
今年迎來吉祥龍年，茂盛醫院特別準備喜氣小龍帽送給元旦寶寶貝，祝福他們健康成長、生龍活虎，也期盼國人在龍年多多增產報國，讓台灣走出少子化的危機。因為近期流感、covin19等多種病毒齊發，醫師們也不忘提醒新手爸媽要把疫苗打好打滿，以避免將病毒傳染給新生兒；同時，嬰兒室也做了景應的國旗佈置，接迎這些得之不易的未來國家主人翁，並讓來探望寶寶的家長們感受元旦的歡樂氣氛。
從醫近40年的李茂盛院長翻開台灣龍年出生史說道，民國89年的龍年恰為2000年的千禧年，台灣的新生兒突破30萬大關；民國77年為342,031人；民國65年，龍寶寶更是來到史上年增率最高的425,125人！展望今年，雖然有求孕的婦女已經預約要生龍寶寶，但他預估盛況不再，今年的龍年只可能比去年兔年的13萬8986人再多一些，但至少應有保底14萬人，龍年效應已失靈，要像往年有爆發式成長是不太可能了。