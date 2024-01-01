副總統辯論／重賞之下必有勇夫！趙少康：戰鬥部隊加薪2萬元

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吳欣盈表示，民眾黨國防政策就是發現台灣問題中，兩岸軍力逐漸失衡、軍購弊案連連，還有部隊人力嚴重不足等問題，對於國防最大願景是備案不畏戰，能戰而不求戰，同時目標是面對強敵不被擊垮、建立合作軍隊。
實體改革方面，吳欣盈說明，要實戰化、專業化、合理化、透明化方向改革，也認同GDP花費要達到3%，志願役與軍人部分，她上個月在政大座談投票活動中， 只有4分之1的學生願意作戰，其他學生有我OK你先上這種達案，顯示一般民眾不要打仗。
該如何分配志願役與義務役，吳欣盈認為，台海部分應以志願役為主，義務役作為備守、戰力消耗補充，最重要是軍人不多，軍人要有更好待遇，薪資要更高，要好好照顧軍人。
趙少康指出，中國國防預算是台灣17倍，今天就算國防預算占比50%也很難拚，但不是就算了，而是要集中力量、源頭打擊，飛彈要能打到大陸沿岸基地、海上殲滅、灘岸阻絕，不讓中國上岸，民進黨政策是打巷戰、登陸戰就完了。
「國防準備，錢要花在刀口上」，趙少康批評，台灣一艘潛艦530億元，日本雷鯨號150億元，比台灣還強還大，你可以說我們是第一艘，但是以後也編列了很多預算，這個錢有用在刀口上嗎？還有什麼人來操作這些武器？要軍人來操作，但台灣志願役編制21萬人，15萬應該是主戰部隊，現在編制卻只有15萬5000人，主戰真的能拿槍的只有7萬人，後面的都是滿編，這些人將來怎打仗？你給他再好武器他怎麼去打。
趙少康也說，現行待遇太低，所以他主張將來戰鬥部隊每個人加薪2萬塊，重賞之下必有勇夫，用比較高的待遇，而且這只是合理待遇，募集有志之士，願意為國效勞的職業軍人，不能只靠義務役去打仗，職業軍人充實後才有戰力。
蕭美琴則先駁斥，趙說民進黨是兩岸風險最大來源，事實上這違反全世界認知，現在造成兩岸緊張的不是民進黨，是中國共產黨，今天菲律賓沒有民進黨，但仍在南海區域有摩擦，日本軍事預算未來也將增加，不是因為民進黨，也是中國共產黨對外擴張的野心和行為舉止，另外剛剛吳說軍購弊案，戰鬥藍說查辦黃曙光，但有很多國家人才超越政黨，沒有證據不應該抹滅專業人才。
蕭美琴提出，提升國防三大方向，包含要強化訓練，讓不管是義務役或是志願役訓練能夠更符合現代需求，第二是軍備升級自製和採購，擴大對外採購，能自己做就自己做，不能自己做就去買，同時她在駐美代表期間，也爭取許多技術轉移，F16的維修中心讓我們可以取得國外技術，國艦國造等也是我們要發展的方向。
第三則是跟理念相近國合作，嚇阻，我們最終目的不是作戰，而是確保台海和平，有實力維護區域和平，這是所有區域國家共同的理念。
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