副總統辯論／趙少康問蕭美琴認同問題　吳欣盈：不要把我當空氣

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吳欣盈首先說，趙少康所有的問題都是質問蕭美琴，突然冒出一句要她回答，所以她要說「請不要把我當成中間的空氣」，民眾黨有30%的人支持，最近柯文哲在外跑行程，不用發便當，都有3、5萬名的支持者自願出來，絕對不要搞棄保，棄保就是喪失自己的投票權，民主必須投下神聖的一票，尤其像是女性，100年前無法投票，在台灣多麼幸運，中國那邊的人無法做這些決定，所以大家一定要出來，投自己心中最好的人選，就是柯盈配，台灣才會穩贏。
至於中華民國還是中國的認知，吳欣盈透露，之前她也被誤解是台灣人、中國人等，其實我們都是中華文化的人，她在選的是中華民國副總統，她就是中華民國的國民，她的祖先從福建過來，她是台灣囡仔，很愛這片土地，跟台灣人民站在一起，跟她許多家人一樣，世世代代關懷台灣，由商轉政，當時她受邀擔任副手時，她也想說太好了，這個位置她等了20年了，可以從公益小愛做到大愛，關懷台灣更多的民眾，關懷台灣這塊土地。
蕭美琴則回應，「我也不知道該以政治金童還是中廣董事長來形容趙先生」，各有各的一些看法，現在國民黨翻箱倒櫃，很喜歡找她20幾年前的一些媒體發言或者是書中講法來攻擊，「顯然近年來他們都知道我講話非常的謹慎」。
蕭美琴也還原這段前後文字，當初是我們在國際社會、活動生存，我們不希望我們跟中華人民共和國的公民搞混，所以對外說我們是台灣人，我相信是很多台灣人的驕傲，很多留學生到國外去，也會介紹我是台灣人，「台灣有這麼難聽嗎？」這是整個文章的原意。
蕭美琴指出，早年台灣曾經歷經威權、戒嚴的統治，一黨獨大、黨國不分的年代，確實很多人對於中國民國體制有質疑，甚至是挑戰，但是如今我們解嚴了，台灣中華民國也歷經2、30幾年的民主洗禮的過程，今天中華民國的認同與台灣的認同已經不是社會問題，我們應該要團結一致，不管是中華民國派、中華民國台灣派，或者是台灣派，都是在守護這塊土地，都在一起努力，民主是台灣最珍貴的資產，即便經歷的那段黑暗的過去，但是今天我們很驕傲的，中華民國台灣是世界民主的前線，我們要一起守護。
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