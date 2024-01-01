▲調查：國中生越晚睡，網路成癮風險越高！ 專家教「如何脫癮」而出

我是廣告 請繼續往下閱讀
正確善用網路資源 降低網路活動焦慮高市小港醫院精神科柯志鴻主任表示，青少年處於數位資訊科技時代，正確善用網路資源學習，有助於學習成效，反之則會帶給孩子們網路使用焦慮，影響睡眠，進而影響課業、同儕人際與親子關係。簡言之，積極建立良好的睡眠習慣，避免晚睡有助於降低網路成癮之風險及需要給予學童正向面對網絡活動的相關策略，以降低網路活動焦慮。
增強安全防護網 網路成癮風險下降高雄市政府衛生局為推動高雄市民正確使用網路，奠定心理健康基礎知能，每年12月召開「網癮防治跨局處、跨網絡聯繫會議」，積極強化網絡合作建立互助合作機制，匯集共識、推動健康使用網路的策略，增強安全防護網，促進心理健康與建構健康使用網路環境。這2年的調查結果皆顯示網路成癮風險持續下降，青少年身心健康漸往正面發展，推論推動各項心理衛生工作，提升各層級衛生、教育、醫療工作者及家長對網路成癮之認知，已啟預防漣漪。
強化預防概念、向下扎根 家長應以關心代替責備衛生局今年更向下扎根，強化預防概念，走入幼兒園及國小進行宣導，辦理互動性強的親子活動，除了協助孩子遠離網路成癮風險，建立健康上網規則，同時藉此增強家長健康上網知能。
衛生局黃志中局長呼籲，別讓網路滑走了青少年的睡眠與親子關係，如果家中的孩子有過度使用網路的現象或是對於網路活動感到焦慮，請以關心、陪伴代替責備與耽心、多給予孩子正向的肯定，可以減少孩子躲在網路世界中與降低對網路活動的焦慮。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60402
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw