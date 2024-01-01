副總統辯論／不能走回老路　蕭美琴：民進黨就是比國民黨會治國

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蕭美琴表示，這8年來，因為對的政策，台灣變得更加的活躍和壯大，告別22K了，走出經濟上多年的困頓和停滯，成為全球供應鏈的要角。在全球政治上，更多國家選擇和台灣站在一起，因為合作帶來更多的安全與機會。然而國際局勢的變化非常快速，台灣和世界，正面臨三大變局的挑戰，等待台灣做出正確的選擇。
蕭美琴表示，第一個變局，是全球經濟的結構性變化。這包括高科技供應鏈的重組，美中貿易戰、以及俄烏戰爭下帶來的全球經濟放緩和通貨膨脹、中國內部社會經濟情勢的不透明、以及全球新冠疫情所帶來的經濟衝擊都持續當中。面對全球經濟的變化，過去8年，總統蔡英文用對方法，六大核心產業的推動，在淨零永續成為世界先進產業發展的新標準趨勢下，以安全、效率的供應鏈取代低成本競爭的上一波全球經濟，台灣逐漸站穩在全球供應鏈的關鍵角色，而且舉足輕重，不可替代。
蕭美琴指出，政府增加了3成的公共建設預算，投資三大方案的政策繼續在做，讓整體國力持續提升。也因為過去幾年台灣經濟不錯，所以全體國人同胞也分享經濟成長的果實，包含發放三倍券、五倍券，也幫民眾加薪、減稅、增加幼托、長照的福利，減輕人民的負擔，穩定民生物價。
蕭美琴指出，接下來第二個變局，是地緣政治的不確定。威權勢力的擴張、美中之間的競爭、俄烏戰爭所帶來國際局勢的變化，讓許多國家在變動中，也在找尋因應之道。面對地緣政治的動盪，台灣努力和理念相近的國家發展關係，在兩岸關係維持穩定和平的現狀，這是兩岸人民以及國際社會對於台灣所期待的最大公約數。更以「冷靜不躁進，理性不挑釁」的態度來應對，這也是8年來，總統蔡英文被國際社會所信賴的路線，這樣的立場，不僅讓台灣贏得國際的信任，在2024年的現在，確保台海穩定的現狀，更成為國際社會重要的共識。
蕭美琴說，第三大變局，就是具有全球性影響的跨國挑戰正快速爆發。包括氣候的變遷、新興科技、大規模傳染病、跨境犯罪、假訊息、網域資安與數位安全等。這些新興挑戰，不但對每一個人的生活造成影響，甚至可能演變成安全與生存的威脅。這幾年台灣剛經歷新冠肺炎，就是一個例子。面對這些挑戰，蔡政府除了爭取更多國際間雙邊合作的機會，也擴大辦理「全球合作訓練架構」GCTF，透過美日澳等理念相近國共同合作的平台，針對氣候韌性、防災減災、公共衛生、跨境打擊犯罪、數位治理等諸多議題建立有效的交流機會。
蕭美琴說，台灣的總統、副總統在未來應該要有國際觀，要有面對世界的智慧與能力，成為國際所信任的合作對象，才能夠在面對這些挑戰的過程中，有更多的力量與資源來因應。世界在改變，台灣要往前走，不能依賴8年前、16年前的舊思維、舊方法。國民黨所提出面對未來的政策，無論重啟服貿，或引進大量的中生來台工作等等，就是這些陳舊的主張。
蕭美琴說，台灣不能回到過去，或許是因為選舉的關係，最近國民黨常說民進黨執政，大家民不聊生。但是回顧8年前國民黨執政的年代，當時的股市只有8100點，年輕人的薪資停滯在22K，社會照顧資源匱乏。如今台灣人均GDP已經超越韓國，達到將近3萬3000美元；這幾年的經濟成長居四小龍之首，台灣對外出口成長了7成；而且無論是幼兒照顧或長輩的長照資源，都成長了好幾倍；勞保基金累積撥補到今年也會超過2億元。各項國際評比，都顯示台灣的競爭力不斷的上升中。無論是台商回台投資，或是外資看好台灣，來台投資，在總統蔡英文任內都屢創新高。
蕭美琴說，兩相比較之下，就可以知道誰說的是真，民進黨就是比國民黨更會治國，更會照顧人民，更會拚經濟，對的路就是要繼續走。當然台灣整體亮眼的經濟成長當中，難免有一些被遺漏，生活比較辛苦的人。除了用加薪、減稅、增福利的方式減輕大家的負擔，更會與時俱進，滾動式的檢討，更有調整的能力，提出最好的政策，走對的路，「讓下個世代的台灣人，都能夠安居樂業」。
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