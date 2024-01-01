被質疑未唱「吾黨所宗」 賴清德：與其不實攻擊侯不如講清楚炒地
民進黨總統候選人賴清德今早在元旦升旗典禮唱國歌環節時，疑沒唱到「吾黨所宗」，對手侯友宜批評賴內心沒有中華民國。賴清德下午解釋「我有唱耶！可以看一下影片，應該是記者看錯」。他反擊侯友宜與其在元旦一大早迫不及待抹黑他，還不如把家族新莊購地、想炒地獲暴利的事情勇敢講清楚。
記者顏幸如／台中報導
副總統賴清德今（1）日與總統蔡英文出席元旦升旗典禮，唱國歌時被質疑閉口沒唱到「吾黨所宗」。國民黨總統候選人侯友宜上午在新竹跑行程時批評，賴清德內心沒有中華民國、沒有國家觀，怎麼能選中華民國的總統？。賴清德下午到台中市后里后義宮參拜，被問到此事時表示，「我有唱耶！我真的有唱，你們可以看一下影片，應該是記者看錯了」。
他接著批評對手侯友宜，指今天是元旦，侯友宜一大早就迫不及待用不實消息攻擊他，實在非常不應該。與其抹黑造謠對他進行攻擊，不如把家族在新莊購地、都市計劃變更想炒地獲取暴利的事情，勇敢的講清楚，應該會更好。
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