副總統辯論／ECFA被擋下　吳欣盈：民進黨在騙選票

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吳欣盈說，她祖父從小跟她說要為人民服務，這都是回饋社會的實踐，她和企業深談也發現，台灣企業發展不平衡，收入往高科技產業傾斜，務業和傳統製造業生產力低，賺不到錢。批發零售、餐飲、物流、勞工做的流血流汗，卻沒錢賺、沒飯吃；年輕人不敢結婚生子，更無力買房，對未來不抱希望。藍綠都沒有責任嗎？
吳欣盈表示，服務業薪水不漲的原因，就是ECFA的服貿部份被綠營擋下，台灣青年就業市場受到限縮。兩岸ECFA和全球的「自由貿易協定」，都禁止勞工「跨越邊境移動」；入境工作的幹部，政府都有嚴格管制，不應該誤導民眾，有工作權就有投票權！綠營擋住台灣賺錢的機會，請問，民進黨可以為了選票，欺騙人民到這種程度嗎？
再者，藍綠都說要拚經濟，也說要提升產業，但這8年為什麼台灣的經濟卻未見改善？我第一個提出「碳稅條例草案」、要求政府建立「十年碳定價路徑圖」、以及接軌國際最低稅負制，就是為了要打造台灣成為「亞洲科技中心」，如同荷蘭在歐洲的地位；她也提出中央銀行法修法，推動主權基金，要幫台灣人民賺錢。藍綠兩黨都說要拚經濟，為什麼這麼多年來，就是無法改善就業環境？因為不懂如何開源，無法提升國家競爭力。政治要的是執行力，「而不是你們連抄都不會」。
然而，在這次選舉，我發現年輕人將比他們的上一代過得更辛苦。今天，對臺灣一般家庭來說，必須先解決的問題，就是經濟與安全，領薪水的人，什麼都漲就是薪水不漲；再來，是安全問題。我們生活的環境、校園安全、職場安全、甚至國家安全，台灣被國外比喻為「世界最危險的地方」。作為一個國民、一個新手媽媽，我不能袖手旁觀，讓我們的國家走向衝突，讓我們的經濟問題越來越嚴重。
吳欣盈表示，AI時代來臨，未來的量子電腦與大數據會提供更多工作機會，所以我們需要的是能提升AI長遠政策，協助產業人才轉型培訓的遠見。我來自業界，習慣考慮10年以上的長期投報，與傳統政治人物只看四年後能否連任的短線思維不同。
吳欣盈說，不過要發展AI之前，要有完善的個資保護機制。所以我主張引進歐盟的GDPR個資法，讓人民做自己個資的主人，才能防止詐騙。這套全世界最嚴格的規範，已經有50幾個國家包含日本、韓國都採納了，「我再說一遍，你們連抄都不會嗎？」
吳欣盈最後說，日本有「失落的30年」，台灣其實也失去了20年。20多年來，您的生活有變好嗎？甚至我敢問說，我們還有多少個20年？錯誤的政策跟貪污一樣可怕，讓年輕人賺不了錢，買不起房子，生活中還缺錢、缺電、缺蛋、缺疫苗，缺缺缺成為2023年的關鍵字，我們的政黨不應該被意識形態綁架。最好的政策，要想的是，什麼對臺灣最有利、什麼對台灣人民最好。
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