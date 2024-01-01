第5屆公益彩券元旦開賣！6款刮刮樂首發　近5300家投注站順利上線

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台灣彩券從2007年起發行第3屆與第4屆公益彩券的17年間，中信銀行與台灣彩券在主管機關財政部大力支持及全國經銷商共同努力下，彩券業績逐年創新高，去年單年度創下業績新高達1425.91億元，不僅業績逐年穩定成長，累計政府回饋金也達437.076億元，17年來為政府創造的公益盈餘超過4579.08億元，更積極鼓勵中獎人捐出部分獎金做公益，累計中獎人捐款已超過59億元，幫助超過769萬人次弱勢族群，公益彩券可說是台灣社會善的循環。
第5屆公益彩券也在今日順利開賣，近5300台投注機同時上線，系統運作順暢。台灣彩券表示，第5屆電腦型彩券持續發行廣受民眾喜歡的大樂透、威力彩、今彩539、BINGO BINGO賓果賓果、3星彩、4星彩、39樂合彩及49樂合彩，共8種遊戲；而第5屆電腦型彩券遊戲開獎作業將於每晚8點30分在三立財經iNews（定頻位置第48台）與非凡新聞（定頻位置第58台）同步實況轉播，當天開獎的各期公益彩券開獎實況也會於Youtube影音網站同步直播，民眾還可經由台灣彩券公司官方網站（www.taiwanlottery.com）首頁連結點選收看開獎實況。
此外，第5屆公益彩券首發6款刮刮樂新品，特別設計了充滿動感的「歡慶開賣」圖案在每款票面上，6款新品總獎項超過1593萬個，總獎金逾65億元。其中全新主題刮刮樂「大發利市」每張售價500元，頭獎500萬元共有4個，5000元以上獎項超過10萬個，總中獎率42.02%；「無敵開獎機」每張售價300元，頭獎300萬元共有5個，總中獎率38%；「招財進寶」每張售價200元，頭獎200萬元共有6個，總中獎率33%；「百萬年終獎金」每張售價200元，頭獎100萬元多達120個，總中獎率33.72%；「聚寶盆」每張售價100元，頭獎50萬元共有8個，總中獎率33.05%；「柿柿如意」每張售價100元，頭獎30萬元共有8個，總中獎率32%。