高雄夢時代跨年爆「持刀烏龍」釀推擠意外　陳其邁曝市府全程作為

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陳其邁提到，昨天整個會場裡部署了約六百多位的警力，事先也採區塊監控的方式，所以很快掌握到傳言涉及的相關人士立刻釐清，12分鐘節目恢復進行。零星民眾擦傷，包紮後也回到會場內，沒有後送就醫的狀況。
陳其邁指出，市府對於舉辦大型演唱會及相關活動防止踩踏等意外事件發生，訂有標準作業程序SOP，每次均依據執行，並依據活動舉辦經驗的增加不斷精進；市府連續四次跨年活動，活動籌辦都歷經3個月以上時間準備，在活動舉辦前，都會由副秘書長以上，完成交通、維安、醫療、網路通信各面向的跨機關及協力單位的多次協調會議。
陳其邁也說明，在活動舉辦前，會由固定一位副秘書長帶領各機關現場會勘三次以上，確認醫療站救護車數量位置、警消人力部署勤務規劃，及安全動線設計等工作，為包括防止踩踏在內的意外發生可能性進行問題設定與演練；活動舉辦當日，副秘書長均於中午12點前會到指揮中心就位，確認各項準備工作是否到位，並全程待到活動結束交通疏運完成為止，昨日更於現場帶領新聞局同仁至少兩次完整的巡場，確認每個工作站性質任務和聯繫窗口。
陳其邁說，烏龍事件發生時，副秘書長在指揮中心發現異狀，第一時間即要求主持人台上用麥克風安撫現場觀眾，現場觀眾配合主持人的引導儘速發揮穩定現場秩序的效果。也同時在指揮中心成立應變小組，召集警消衞現場負責幹部儘快就位，釐清事件並下達必要分工重點。此次狀況發生，雖事後證實為虛驚烏龍，但第一時間現場依舊拉開管制門，疏散人潮至通道處，主持人即時控場安撫台下觀眾情緒，市府跨局處成立應變小組盡速釐清案情，確認安全無虞，虛驚一場，群眾才重回觀眾區，演出正常進行。
陳其邁強調，讓民眾玩得開心安全，是我們的最高原則，我們也會持續在各項大型活動中，精進做法來保障市民的安全。
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