運彩3.0時代／一文看懂4大重要變革！ 戴資穎比賽也能場中投注
台灣運彩新的10年邁入「3.0時代」，第三屆台灣運彩在2024年1月1日正式上路，今(1)日記者會上也公布3大特色、10大亮點，包括開放24小時投注，擴大運動種類投注等變革，盼能讓第三屆運動彩券更上層樓。
記者廖聿偉/台北報導
第三屆台灣運彩與國際系統商Sportradar CEO Carsten Koerl合作，讓投注更加完備，其中主要4大變革，包括投注目標從16增加至26種運動種類，場中投注從6開放至10種運動，遊戲玩法擴展至50種以上，過關數最多達12關。
1.投注目標增加至26種運動
第三屆台灣運彩讓玩法更多樣性，增加10種投注運動種類，包括納入橄欖球、五人制足球、3X3籃球、沙灘排球、飛鏢、壁球、板球、自由車、手球和田徑。
2.場中投注開放至10種運動
另外場中投注則增加電競、美式足球、橄欖球和羽球等4個種類，未來觀看羽球天后戴資穎、台灣一哥周天成的比賽，都有機會能「走地」，是戰況發展場中投注。
3.遊戲玩法擴展至50種以上
玩法擴增也是亮點之一，包括足球角球數的大小和讓分，棒球安打數大小、先得X分的球隊，還有籃球單節、半場大小等多達50種玩法，
4.過關數最多達12關
另外，為了讓想以小博大的彩迷提供新選擇，串關數從8場提高到12場，若12關全過，中獎金額有很大的機會突破百萬。