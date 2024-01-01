為「災難」消毒！賴清德重申依憲法施政、籲選中國最不喜歡候選人
民進黨總統候選人賴清德在辯論會的「災難」說，遭對手猛攻體現內心台獨思想。他今天強調未來擔任總統，將延續小英路線「根據中華民國憲法、現行法律推動國政」，同時譴責中國介入選舉台灣、呼籲國人支持中國最不喜歡的候選人，「否則以後台灣總統都是中國在指定的」。
記者顏幸如／台中報導
賴清德今（1）日下午到台中市后里后義宮參拜、為立委候選人謝子涵拉抬聲勢，他被媒體問及，總統蔡英文今天說兩人的「憲法立場都一樣」，未來是否延續「蔡英文路線」時，回答「未來我擔任總統，將根據中華民國憲法、現行法律推動國政，這本來就是應該，是蔡英文總統一貫立場、也是未來我會走的路線」。
被問及新年新希望，賴清德表示今天來參拜天上聖母、和父老鄉親站在一起，希望國人勇敢堅定選擇對的人、走對的路，讓台灣在進步的路上走進世界、迎向未來、國家繁榮發展。
賴清德也批評中國以小額捐款等各種方式介選，回顧台灣每一場重大選舉，中國都會介入，這次是變本加厲最嚴重的一次。他表示欲粉碎中國介選最好手段，就是國人支持「中國最不喜歡的候選人，讓他高票當選」，並提醒千萬不要支持中國指定要支持的人選，否則「以後台灣總統都是中國在指定的」。
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