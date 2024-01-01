丹麥女王突然宣布退位有鬼？外媒踢爆：為了保住兒子婚姻
83歲的丹麥女王瑪格麗特二世（Margrethe II），於跨年當天發表新年演說時，突然宣布將於2024年1月14日退位的消息，引發歐洲熱議，紛紛揣測背後真實原因。有外媒踢爆，女王退位確實另有隱情，原因就在長子、王儲佛瑞德里克（Crown Prince Frederik）身上。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《每日郵報》報導，這位在位超過半世紀的年邁君主，宣布辭去女王職務，震驚全球不少王室觀察員，雖然她給的理由是自去年接受背部手術後，出於健康等各種因素評估，決定是時候「把責任傳給下一代」，即佛瑞德里克王儲，但有分析認為，女王此舉是為了挽留頗受人民愛戴的兒媳-瑪麗王儲妃（Mary, Crown Princess of Denmark）。
報導提到，就在女王宣布退位前不久，佛瑞德里克才剛被拍到，與一位墨西哥社交名媛在馬德里共度晚餐並過夜，進一步引發有關外遇的謠言，還一度登上媒體頭版。不少輿論都猜測，瑪格麗特二世突然要下台，是為了維護兒子的婚姻，試圖阻止兒媳離開。一項新民調顯示，85%的受訪丹麥人，對現年51歲的瑪麗王儲妃都有正面好感，也支持她成為王后。
公開資料顯示，瑪麗王儲妃出生於澳洲，2004年與佛瑞德里克結婚，2人育有4名子女，雖然是平民出身，但憑藉著對王室職責的奉獻精神、對國家社會的融入，贏得廣大丹麥民眾的支持。而佛瑞德里克王儲婚後的大眾形象，也從年輕時的「叛逆流氓、派對男孩」，搖身一變成為「覺醒又顧家的好男人」。19年來，2人的婚姻及愛情經常被形容為「現實生活中的童話故事」。