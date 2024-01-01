新北市體育局今成立 洪玉玲代理局長續推萬金石馬拉松國際賽事
新北市政府體育局今（1）日上午揭牌成立，包含新北市副市長劉和然、體育署副署長房瑞文、新北市各體育會組織及市議員等都參與見證揭牌時刻，強調未來將整合學校體育並強化競技運動、全民運動、國際賽事及運動產業量能，讓體育政策規劃及執行更上一層樓。暫代局長職務的原體育處長洪玉玲也表示，將持續推動萬金石馬拉松接軌國際。
記者吳嘉億／新北報導
劉和然表示，新北是體育大縣市，培育許多運動競技選手，以體育展現國力；經過多年努力與議會支持，體育處正式提升為一級機關體育局，帶動新北體育產業發展，從運動設施、學校體育、競技運動、全民運動、職業運動及運動產業等，全面性整體規劃推動，接軌國際平臺、培育選手人才、建構完善運動產業鏈，創造國家經濟效應，壯大新北市體育實力和國際能見度。
房瑞文致詞時說到，恭喜新北市將六都最後的一塊拼圖拼上，讓六都的體育組織編制完全相同，另外針對人事跟編制部分，相較其他縣市服務人均比不足，還有接下來緊接著雙北明年要辦理的世界壯年運動會，相關場地整地部分也要拜託兩市府團隊合作，能夠好不容易在台灣舉辦綜合性的運動賽會，也代請市府團隊、體育界能給予大力協助。
洪玉玲表示，未來體育局推動運動產業，落實運動平權、強化運動服務、推廣全民運動、培育競技選手、辦理國內外賽事、普及智能科技和發展環境永續等，以全民、環境、產業、永續、競技及國際等六大面向，擴增體育運動全面量能，帶動城市發展；也提到代理期間將持續將萬金石馬拉松賽事與國際接軌辦得更好。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁