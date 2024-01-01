副總統辯論／2025年前告別核電？趙少康批民進黨能源政策不負責任

我是廣告 請繼續往下閱讀
民眾黨副總統候選人吳欣盈回答時，首先稱讚趙少康是最尊敬的政治金童，蕭美琴是外交女士，，剛剛趙少康說要請蕭美琴吃飯，「上次趙叔叔請她吃豆腐，今日請美琴吃飯，我建議之後結束完可以去吃buffet(自助餐)，大家都可以吃喜歡吃的。」
吳欣盈指出，她在衛環委員會當召委，核能是嚴肅的科學議題，能源提供、生態、環保不能用意識形態處理，民進黨2025非核家園是可以弭補一些缺口，拼命發展再生能源，國際上趨勢這也是符合，2050淨零炭排，再生能源提升至60至90%，她雖然支持贊成推動再生能源發展，但是再生能源穩健發展不能取決於2050非核家園，強制停用核電，強迫風電、光電快速發展，衍生一輪串弊端。
吳欣盈強調，柯盈配主張核二、核三延役，核四全面盤查，不該把廢核家園當意識形態操作。
趙少康則反批「民進黨的能源政策才是不負責任的能源政策」，大家要求2050變成淨零，按照民進黨的能源政策，如果不使用核電，怎樣也不可能達成2050淨零炭排，吳欣盈日前才去杜拜參加COP28，美日、法國與會國家都支持核能發電提升3倍，並反問蕭美琴沒看到嗎?
趙少康指出，台電去年賠5000億、中油賠5000億，就是民進黨錯誤的能源政策，天然氣多貴，有便宜的核能不用，趙少康反問，「今天問我將來放在哪裡?你知道核一廠裡面可以放4部機組，現在只放2部，核二廠可以放4部機組，現在只放2部嗎?你知道核三廠可放4部機組，現在只放2部嗎?你知道核四廠可放8部機組，現在只放4部，你完全不知道?」
趙少康提到，他去屏東民進黨執政的縣市，核三廠附近的居民都要求核三延役，因為可以拿補助款，居民覺得核電廠不危險，又有補助款，美國人核廢料加固埋地下，美國人怎麼處理，我們就怎麼處理。
【決戰2024！三強鼎立前進總統府】明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。
更多「2024大選」相關新聞。