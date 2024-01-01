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副總統辯論／2025年前告別核電？趙少康批民進黨能源政策不負責任

▲國民黨副總統候選人趙少康出席副總統辯論會。（圖／台北市記者聯誼會提供）
▲國民黨副總統候選人趙少康出席副總統辯論會。（圖／台北市記者聯誼會提供）

記者呂炯昌／台北報導

2024總統大選唯一一場副總統辯論會今 (1)日下午舉行，國民黨副總統候選人趙少康指出，2023年聯合國氣候變遷大會(COP28)美國等國呼籲2050年將核能發電提升3倍，批評民進黨推動非核家園的能源政策不負責任。

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在候選人相互詰問階段，民進黨副總統候選人蕭美琴詢問國民黨總統候選人提出核能發電量提升至18%，趙少康提出核能發電量提升至25%，台電估算不論18%或25%都需要新建核電廠，綠營執政縣市反對蓋核電廠，難道要蓋在國民黨執政的縣市嗎，核廢料不知道放哪裡，批評國民黨的能源政策不負責責任?

民眾黨副總統候選人吳欣盈回答時，首先稱讚趙少康是最尊敬的政治金童，蕭美琴是外交女士，，剛剛趙少康說要請蕭美琴吃飯，「上次趙叔叔請她吃豆腐，今日請美琴吃飯，我建議之後結束完可以去吃buffet(自助餐)，大家都可以吃喜歡吃的。」

吳欣盈指出，她在衛環委員會當召委，核能是嚴肅的科學議題，能源提供、生態、環保不能用意識形態處理，民進黨2025非核家園是可以弭補一些缺口，拼命發展再生能源，國際上趨勢這也是符合，2050淨零炭排，再生能源提升至60至90%，她雖然支持贊成推動再生能源發展，但是再生能源穩健發展不能取決於2050非核家園，強制停用核電，強迫風電、光電快速發展，衍生一輪串弊端。

吳欣盈強調，柯盈配主張核二、核三延役，核四全面盤查，不該把廢核家園當意識形態操作。

趙少康則反批「民進黨的能源政策才是不負責任的能源政策」，大家要求2050變成淨零，按照民進黨的能源政策，如果不使用核電，怎樣也不可能達成2050淨零炭排，吳欣盈日前才去杜拜參加COP28，美日、法國與會國家都支持核能發電提升3倍，並反問蕭美琴沒看到嗎?

趙少康指出，台電去年賠5000億、中油賠5000億，就是民進黨錯誤的能源政策，天然氣多貴，有便宜的核能不用，趙少康反問，「今天問我將來放在哪裡?你知道核一廠裡面可以放4部機組，現在只放2部，核二廠可以放4部機組，現在只放2部嗎?你知道核三廠可放4部機組，現在只放2部嗎?你知道核四廠可放8部機組，現在只放4部，你完全不知道?」

趙少康提到，他去屏東民進黨執政的縣市，核三廠附近的居民都要求核三延役，因為可以拿補助款，居民覺得核電廠不危險，又有補助款，美國人核廢料加固埋地下，美國人怎麼處理，我們就怎麼處理。

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