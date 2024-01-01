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副總統辯論／蕭美琴喊依憲法處理兩岸　趙少康批綠把習近平當聖經

▲趙少康出席副總統電視辯論。（圖／台北市記者聯誼會提供）
▲趙少康出席副總統電視辯論。（圖／台北市記者聯誼會提供）

記者余祥／台北報導

副總統電視辯論會今（1）日登場，聯合報針對中華民國憲法與台獨黨綱進行提問，趙少康抨擊，蔡英文早上胡說八道一番，抨擊九二共識、一國兩制、一中各表是三位一體，會造成災難，但賴清德的台獨才會造成災難，蔡英文說與九二共識連結的憲法是風險，這不是風險，跟九二共識連結的憲法是一個中華民國的憲法、一個中華民國的九二共識，「我趙少康行不改名、坐不改姓，你叫我黎少康，我還是趙少康，我還是中華民國。」

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在媒體提問環節，聯合報提問，中華民國憲法是兩岸核心議題，侯友宜說是護國神山，賴清德說是神話、鄉愿、災難，柯文哲說會遵守中華民國憲法。美國學者投書外交期刊建議台灣依照中華民國憲法處理兩岸事務，同時也希望賴清德凍結台獨黨綱，隱含中華民國憲法跟台獨黨綱是對立的，誰是護國神山、誰是神話、誰是鄉愿？

蕭美琴首先回應，賴清德已經澄清辯論時口誤，賴的使命是要守護台灣、中華民國，他們是依照中華民國憲法參選，當選也將依憲法就職，中華民國國旗也仍在總統府前升旗，蔡英文多次提到依照中華民國憲法、兩岸人民關係條例處理，賴清德當選也是一樣。

蕭美琴說，侯友宜要把中華民國憲法九二共識化，習近平已經闡明九二共識就是一中，沒有各表，就是一國兩制，中國的立場你們認同嗎？沒認同就不叫共識，既然沒共識怎能把九二共識當護國神山？

趙少康回應稱，他若約蕭美琴吃晚餐，他想喝稀飯、蕭想吃牛排，他們各吃各的，這就是共識。共識哪有通通都一樣，共識可以不一樣。

趙少康批，蔡英文早上胡說八道一番，為國家元首感到不堪，蔡英文抨擊九二共識、一國兩制、一中各表是三位一體，請問哪一位支持一國兩制？他跟侯友宜從頭到尾反對一國兩制，他們也反對中共在香港無胡作非為，還把黎智英關起來。

趙少康說，蔡英文是總統，為何麽一直拿習近平的話當聖經？蔡英文應該要反對習近平，而不是一直逼問中國所謂一中是什麼，他們當然說中華人民共和國，我們也會回中華民國，共識就是你講你的、他講他的，從此就有通關密碼。

趙少康批，蔡英文說九二共識三位一體是災難，賴清德的台獨主張引發戰爭才是災難；蔡英文說跟九二共識連結的憲法是風險，這不是風險，跟九二共識連結的憲法是一個中華民國的憲法、一個中華民國的九二共識。

趙少康說，「我趙少康行不改名、坐不改姓，你叫我黎少康，我還是趙少康，我還是中華民國。」

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