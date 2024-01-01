副總統辯論／蕭美琴喊依憲法處理兩岸　趙少康批綠把習近平當聖經

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蕭美琴首先回應，賴清德已經澄清辯論時口誤，賴的使命是要守護台灣、中華民國，他們是依照中華民國憲法參選，當選也將依憲法就職，中華民國國旗也仍在總統府前升旗，蔡英文多次提到依照中華民國憲法、兩岸人民關係條例處理，賴清德當選也是一樣。
蕭美琴說，侯友宜要把中華民國憲法九二共識化，習近平已經闡明九二共識就是一中，沒有各表，就是一國兩制，中國的立場你們認同嗎？沒認同就不叫共識，既然沒共識怎能把九二共識當護國神山？
趙少康回應稱，他若約蕭美琴吃晚餐，他想喝稀飯、蕭想吃牛排，他們各吃各的，這就是共識。共識哪有通通都一樣，共識可以不一樣。
趙少康批，蔡英文早上胡說八道一番，為國家元首感到不堪，蔡英文抨擊九二共識、一國兩制、一中各表是三位一體，請問哪一位支持一國兩制？他跟侯友宜從頭到尾反對一國兩制，他們也反對中共在香港無胡作非為，還把黎智英關起來。
趙少康說，蔡英文是總統，為何麽一直拿習近平的話當聖經？蔡英文應該要反對習近平，而不是一直逼問中國所謂一中是什麼，他們當然說中華人民共和國，我們也會回中華民國，共識就是你講你的、他講他的，從此就有通關密碼。
趙少康批，蔡英文說九二共識三位一體是災難，賴清德的台獨主張引發戰爭才是災難；蔡英文說跟九二共識連結的憲法是風險，這不是風險，跟九二共識連結的憲法是一個中華民國的憲法、一個中華民國的九二共識。
趙少康說，「我趙少康行不改名、坐不改姓，你叫我黎少康，我還是趙少康，我還是中華民國。」
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