副總統辯論／曝昔邀泰勒絲來台開唱 趙少康：怕台灣打仗不敢來
中選會今（１）日舉行副總統電視辯論會，進入到第三階段交叉詰問階段，民眾黨副總統候選人吳欣盈提問，強調台灣必須以財金外交為主，尤其是雙向投資才能建立堅定的實質關係。對此國民黨副總統候選人趙少康說，民進黨讓海峽兩岸緊張，很多外資不敢在台投資，更透露去年就曾邀請國際巨星泰勒絲來台開唱，後來卻決定不來了，是因台灣有地緣政治風險，怕台灣打仗不敢來。
記者陳威叡／台北報導
對於外資投資台灣議題，趙少康表示，之前美國華爾街基金經理人問他「台灣會不會打仗」，如果會打仗寧願投資日本或其他國家，巴菲特就是如此，因為台灣有戰爭疑慮，所以很多外資不來台投資。
趙少康也透露，近來傳出台北市府想邀請美國流行天后泰勒絲來台演出，更透露自己去年就曾邀請泰勒絲，對方本來要來但後來決定不來，不來是因為認為台灣有地緣政治風險，怕台灣打仗，就連國際級的藝人都不敢來了，資本家這麼多錢敢來嗎？
趙少康說，台灣如果沒有和平的環境，就不會有人敢來投資，台灣就不可能有進步的產業進來，反而台積電還要往外跑，所以民進黨讓海峽兩岸緊張，美國更天天放話會打仗，嚇走多少要來台灣資本，民眾薪水又怎麼會高呢？
【決戰2024！三強鼎立前進總統府】
明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。