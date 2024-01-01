快訊／石川縣規模7.4地震、大海嘯警報 籲「不要猶豫立刻逃難」
日本新年第一天傳出強震，位於石川縣的能登地區1日下午4時6分（台灣時間下午3時6分）先是發生震源深度僅10公里、規模5.7的地震，隨後於下午4時10分（台灣時間下午3時10分）又再發生規模達7.4、最大震度為7的強震，日本氣象廳通報包含新潟上中下越、佐渡、富山、石川能登等區域海嘯即將到達，其中石川能登地帶發布「大海嘯警報」，可能出現規模5公尺的海嘯。
國際中心楊智傑／綜合報導
日本氣象廳稍早通報，石川縣能登於當地時間1日下午4時6分發生地震，震央位於能登地區，規模為5.7，接著下午4時10分又發生規模7.4地震，屬於淺層地震，最大震度7級；當局發布海嘯警報，包含富山縣、石川縣慎防3公尺以上，最高5公尺大浪。
氣象廳發布的海嘯警報範圍，包含新潟上中下越、佐渡、富山、石川能登等區域，通報指上述區域沿岸有可能出現3公尺海嘯，石川加賀海嘯預估下午5點（台灣時間下午4點）會抵達，呼籲民眾立即避難。
根據日本民眾在網路上分享的情報，當時整個車站跟手機的警示同時響起，位於東京、名古屋、大阪以及關東地區的埼玉縣等地的民眾也感受到震感，許多在逛街的民眾也倉皇逃出商場。值得注意的是，在1983年5月相近地區曾發生過地震，當時造成104罹難，其中有100人死於地震引發的巨大海嘯。