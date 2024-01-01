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副總統辯論／少子化怎解？蕭美琴：人工生殖考慮納入單身女性

▲民進黨副總統候選人蕭美琴說，未來會持續提供人工生殖協助。（圖／翻攝自直播畫面）
▲民進黨副總統候選人蕭美琴說，未來會持續提供人工生殖協助。（圖／翻攝自直播畫面）

記者林怡昕／台北報導

副總統辯論會今（1）日登場，在候選人交互詰問環節時，民眾黨副總統候選人吳欣盈提問，如何解決少子化危機？民進黨副總統候選人蕭美琴回應，社會上有許多需要進行人工生殖、試管協助，才能要孕育下一代，未來也會持續提供更多協助，將更多資源補助，讓單身女性未來也可以考慮納入。

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吳欣盈提問，自己到美國參加閉門會議，談及台灣面臨少子化、高齡化國安危機，大家都感到很不可思議，想請問另外兩位候選人如何解決少子化危機？又該如何具體解決勞保破產，和解決退休勞工權益？

蕭美琴先回應，日本等先進國家都面對少子化問題，從總統蔡英文上任後，長照、日照預算提升，讓長者健康過著退休生活，且鼓勵生育，對年輕家庭減稅負擔，都希望鼓勵年輕人能有更多為國增產機會，在人口結構變化過程中，也面臨勞工有變遷，未來要提升傳產、科技產業、服務業效能生產提升，補足人力不足。

蕭美琴再指，社會上有許多需要進行人工生殖、試管協助，才能要孕育下一代，未來也會持續提供更多協助，將更多資源補助，讓單身女性未來也可以考慮納入。

國民黨副總統候選人趙少康則回應，台灣現在每年出生13.4萬新生兒，簡直是「生不如死」，馬祖出生率很高，竹北出生率高，反而是學校不夠，侯友宜提出，0到6歲國家養，7到12歲的國家顧，然後自己在家照顧的每個月給1萬的補助，生第三胎給100萬，甚至留職留薪也很重要，且先從公營機關做起。

趙少康認為，勞保基金要交給有辦法的、績效好的基金管理人，只要多2%的收益率就不得了了，他認為，先從基金管理的收益率開始，如果能夠提高就解決了，提高不了，那再從其他的方法來想辦法。

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