副總統辯論／外資破2兆 蕭美琴：民進黨打造被信賴與認可環境
中選會今（１）日舉行副總統電視辯論會，進入到第三階段交叉詰問階段，民眾黨副總統候選人吳欣盈提問，強調台灣必須以財金外交為主，尤其是雙向投資才能建立堅定的實質關係。對此民進黨副總統候選人蕭美琴表示，在總統蔡英文任內，外資投資創下新高，資金超過2兆元，民進黨創造一個資安被信賴、產品被認可的環境，讓大家都願意來台灣投資。
記者陳威叡／台北報導
對於外資投資台灣議題，蕭美琴表示，外資沒有不敢來台灣，事實上在總統蔡英文任內，外資投資台灣也創造了新高，有超過2兆外資進入台灣，台商回台投資的三方案，也成功吸引到許多台灣的台商回流，政府會持續的促進產業轉型，也感謝許多美商公司包含Google、Microsoft、Amazon、美光等等也持續加碼投資台灣，微軟也在台灣成立了研發中心，大家看好台灣、支持台灣。
蕭美琴說，這完全不像是在野黨稱台灣被民進黨嚇跑，事實上是民進黨好的政策改善基礎建設，同時創造一個資安被信賴的、產品被認可的環境，讓大家都願意來台灣投資，而過去有部分外商會把台灣當作是進軍中國大陸的跳板，但近年來看到的事許多外資撤離中國、來到台灣，因為他們發現台灣是個值得被信賴的地方。
至於台積電到美國投資，蕭美琴說，台積電是台灣的驕傲，不應該被做來政治競爭跟消費，是共同的護國神山，台積電依照自身產業的佈局以及客戶需求，要往全世界去擴張布局，同時去加碼台灣政府，政府就應該要做他們的後盾，那政府也協助解決問題，更希望所有的台商在全球佈局的過程中，都有大家祝福。
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