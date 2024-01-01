副總統辯論／趙少康批蔡政府大停電4次　蕭美琴：停電跟缺電不同

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蕭美琴回應，事實上臺灣現在不缺電，臺灣的備轉容量率最低的時候，是馬英九交給蔡英文總統時，2016年5月的那個時候。在這期間、大家共同努力之下，以及全面投資再生能源，比例也逐步的提高；現在其實有沒有缺電資訊都很公開透明，如果有手機Google網站可以查一下，台電的網站都會將每天的備轉容量率公諸於世，可以透明的檢視。
蕭美琴表示，停電跟缺電是兩回事，我們也知道需要強化電網的韌性，也就是為什麼政府也編列預算，所以要支持台電不管是智慧電網以及小型電網，更具韌性的電網，是我們長期基礎建設當中非常重要；除此之外資安，包括美國在內，曾經有能源管線被駭客入侵，我們也要重視數位環境安全，確保整體基礎建設安全。
有關水的問題也是，現在面臨氣候變遷，百年大疫、當然也會有旱災的時候，但是因為我們的前瞻部署、超前部局，連翡翠水庫可以供應的計畫 也是在總統候選人賴清德當行政院長任內所核定的計畫。有關台積電赴美碰到的難題跟狀態，我們應該一起面對；「他們基於客戶的需求，做全球的佈局，不是讓我們在這邊扯後腿，我們應該要給他最好的支持。」
吳欣盈回應，對她而言，能源政策，其實就是講到產業是否在國際上能有競爭力，臺灣是以製造業為主的國家，如果我們的能源昂貴甚至於不利的話，臺灣的產業是沒有競爭力的，所以在這個經濟安全的思考之下，一定要確保經濟安全的保障。
「這裡頭也有堅韌產業，我們要解決這些問題」，吳欣盈說，比如說就是要穩定水的供應，水的供應之間我們要提供水聯通網，加強水電資源的能力，水庫要清淤，還有老舊的水管要淘汰。網路駭客部分，「美國的水管，假設說今天我們的高鐵被駭客的話怎麼辦，所以我們的國家資訊安全 還有我們的企業的資訊安全，必須要做得很完善。」
吳欣盈說，臺灣也要必須快速從碳權變成碳排放交易所，這個部分也會影響到我們的企業，「是否能夠買一些碳排放交易來互相抵觸，這樣子我們的出口商品才會有國際競爭力。」
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