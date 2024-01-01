石川7.6強震！日本新年節目全中斷 主播急籲：要想起311的恐怖
日本新年第一天傳出強震，石川縣能登地區當地時間今（1）下午4點連續發生兩起地震，分別為規模5.7、規模7.6強震，日本氣象廳對此也發布海嘯相關警報，針對石川能登地區更是發布「大海嘯警報」，就連《NHK》主播也在播報相關新聞時，罕見地用強烈口氣呼籲民眾不要輕忽警報、不要猶豫，「請想起東日本大地震（311大地震）的災情」，要民眾立刻趕緊往高處避難。
國際中心楊智傑／綜合報導
日本當地時間下午4時10分左右，石川縣發生連續兩起地震，石川縣志賀町偵測到最大震度7，並發布海嘯警報，新瀉縣上中下越、佐渡、富山縣、石川縣能登、加賀等地預料將有3公尺高海嘯，日媒也報導稱石川縣、富山縣兩地區，約有3萬6200戶與90戶發生停電，東京電力公司則表示，柏崎刈羽核能發電廠數值無異常。
日本氣象廳發布海嘯警報後，所有新聞台幾乎都緊急中斷了新年特別節目，在播報畫面上也展示了「EVACUATE！海嘯！逃難！」等字樣，讓在日本的外國人也能馬上明白危機、緊急前往避難。
《NHK》主播也一反常態地用強烈的語氣呼籲民眾趕緊避難，不斷重複提醒觀看新聞的民眾「不關電視也沒關係！請盡可能往高處避難！」、「現在馬上去避難！趕緊避難！請想起東日本大地震（311大地震）的災情！」、「認為所處地區很安全是非常危險的，不要等最新資訊趕緊逃難」等。
日媒警告，石川地震引發的海嘯警報是繼311以來日本第二次發布「大海嘯警報」，而距離上次在日本發生地震並發布海嘯警報是在2023年11月，再之前則是2023年5月。
日本氣象廳指出，從北海道到九州的廣大地區都觀察到了震動，也向同縣輪島和富山縣富山港發布了重大海嘯警報，並針對以日本海一側為中心的大規模發布了海嘯警報和報告。