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副總統辯論／嗆賴清德是和平最大威脅　趙少康：憲法就是保命符

▲國民黨副總統候選人趙少康認為，憲法是保命符。（圖／台北市記者聯誼會提供）
▲國民黨副總統候選人趙少康認為，憲法是保命符。（圖／台北市記者聯誼會提供）

記者林怡昕／台北報導

副總統辯論會今（1）日登場，在第四階段結論環節中，國民黨副總統候選人趙少康表示，民進黨總統候選人賴清德是台灣和平最大的威脅，他不是口誤，這是他的信仰，是他的價值，更坦言中華民國憲法有點荒謬，因為「我們怎麼包括大陸呢？」，雖然看起來有一點不符現實，但這就是保命符。

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趙少康說，自己前幾天上「賀瓏夜夜秀」，大家也都關心兩岸的議題，賴清德在政見發表說中華民國是災難，後來又說是口誤，「在我來看是一樣啊，中華民國跟中華民國憲法不是一體的兩面嘛」，賴清德是台灣和平最大的威脅，他不是口誤，這是他的信仰，是他的價值，是他一直的主張。

趙少康認為，國民黨撤退到台灣來，還跟大陸還有一點點藕斷絲連，就是因為這一點點絲連，所以還能維護維持台海的和平，一刀切斷當然很過癮啊，很痛快啊，但會面臨立即而明顯的危險，他舉例，就像蕭美琴遊說裴洛西到台灣來，共軍飛越中線、軍艦包圍台灣，美國什麼也不能做。

趙少康說，賴清德的信仰，讓2300萬人都會付出殘酷的代價，我們的生命、我們的財產、我們的安全、我們子孫的未來，都跟著他一起陪葬，質疑「你真的要看草蜢弄雞公嗎？」 憲法是看起來不符現實，自己也承認，甚至還有點荒謬，因為「我們怎麼包括大陸呢？」但是這就是「荒謬的護身符」，你看起來有一點不符現實，但是這就是保命符。

趙少康直言，這次的選舉真的是一個戰爭與和平的選擇，民進黨常用奧步，包含周子瑜事件、王立強事件，這次又搬出個五月天來，明明是個假新聞，假新聞透過外媒外銷轉內銷，然後就說國安局的2個高層，「是誰？出來講啊！那我覺得如果現在不出來講，我們執政以後一定把你查出來，是誰去放這個假消息」，更喊話五月天能出來講講話。

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