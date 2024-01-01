副總統辯論／批明揚大火今天公祭明天忘記　吳欣盈：藍綠脫離日常

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吳欣盈說，兩黨都說重視經濟，卻把金融市場愈做愈萎縮，連台灣IPO「首次公開募股」的規模，不只落後日本、韓國、香港、新加坡等地，就連印尼和馬來西亞也比不上。要提升台灣的競爭力，必須要產官學合作（PPP），怎麼樣改善外資來台投資的經濟環境，可以參考AmCham台灣美國商會、ECCT歐洲在台商務協會的年度白皮書。政府應導入績效與當責的制度，落實政府和企業一樣的治理。打造更公開透明的國營事業及官股行庫，對全體國民負責。
吳欣盈表示，剛才的辯論過程中，可以發現藍綠兩黨越來越脫離臺灣民眾的日常現實生活，政治不應該變成了一場表演；譬如幾個月前的明揚工廠「大火」殉職的6位消防員，結果「今天公祭、明天忘記」，難怪消防員們會「火大、失望」！政府老是在問題產生，才開會檢討，結果總是互相踢皮球。
吳欣盈指出，過去她在民間的經驗，很多事都是民間早就做了。她的曾祖父曾因工作事故而終身殘疾，為了生活仍然要勤奮工作，向6位子女灌輸了：勤勞工作、老天自有回報，她的爺爺秉承這些價值觀努力工作，最終成就一個目前在全臺灣擁有20多萬名員工的企業。爺爺注意到勞工的辛苦、警消人員工作的危險，40年前，在政府還沒做之前，她設置了警消人員因公殉職的家庭撫卹金。
吳欣盈最後表示，民眾黨執政會帶進新的政治文化，一個「重啟 」我們和平繁榮（Peace and Prosperity）的新機會。她認為，台灣勤奮的人民應該得到更好的生活，負擔減少了、收入增加了，年輕人才看得到未來。
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