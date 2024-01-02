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1月追星／aespa當第1個在台唱尾牙韓團　SJ、LE SSERAFIM來找公婆

▲aespa（左）跟LE SSERAFIM都是現今南韓當紅女團，他們將於1月中、1月底來台。（圖／希林國際、台視）
▲aespa（左）跟LE SSERAFIM都是現今南韓當紅女團，他們將於1月中、1月底來台。（圖／希林國際、台視）

記者陳雅蘭／綜合報導

2024年新年快樂！新的一年，日本、韓國藝人也是週週來好來滿，率先打頭陣的，則是在韓發展的台灣男孩陳冠叡；月中還有大勢女團aespa出席集團尾牙，這也是第一次有韓團接下台灣尾牙商演，引發滿滿討論；才剛在第74屆《NHK紅白歌唱大賽》結束「最狂舞台」的YOASOBI，月底終於要帶著專場演出登台；SUPER JUNIOR（SJ）、LE SSERAFIM亦將在月底跟台灣老婆老公們相見歡，整個1月週末相當歡樂。

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▲一月來台日韓星活動行程表。（圖／遠雄創藝、ONINN ASIA、FU Entertainment & NEWENTRY、火種娛樂、十分之一促動行銷、Applewood、D-SHOW、K-MONSTAR、希林國際、TheArtistudio得藝室策劃、好玩國際文化、台視）
▲一月來台日、韓星活動行程表。（圖／遠雄創藝、ONINN ASIA、FU Entertainment & NEWENTRY、火種娛樂、十分之一促動行銷、Applewood、D-SHOW、K-MONSTAR、希林國際、TheArtistudio得藝室策劃、好玩國際文化、台視）
「明基佳世達集團」宣布尾牙將邀請aespa出席，旗下員工得知後又驚又喜，紛紛表示「謝謝老闆」。這是aespa首次來台，當然不會錯過見台灣歌迷的機會，她們確定會舉辦簽名會，限額250名，可至「希林國際」臉書查詢。

YOASOBI在第74屆《NHK紅白歌唱大賽》表演動畫《我推的孩子》的主題神曲〈IDOL〉，直接請到知名舞團Avantgardey，人氣偶像SEVENTEEN、乃木坂46、NiZiU、BE:FIRST、NewJeans、JO1、Stray kids、櫻坂46、LE SSERAFIM、TWICE子團MISAMO（成員為：Mina、Momo、Sana）、「千年一遇美少女」橋本環奈、ano等人當伴舞，表演獲封「2023最狂舞台」。YOASOBI也將帶著《YOASOBI ASIA TOUR 2023-2024 LIVE IN TAIPEI》於1月21日在新莊開唱，2000張門票全數完售。

韓國天團SJ相隔1年2個月，將再次來台灣見老婆們（對粉絲的暱稱），他們特地南下到高雄巨蛋舉辦2場粉絲派對活動，2萬張門票售罄，驗證其非凡人氣。

人氣女團LE SSERAFIM也確定於2024年首度訪台，更要登上過年指標性的除夕節目《超級巨星紅白藝能大賞》，消息一出立刻掀起「求票潮」，參加詳細辦法請至台視臉書查詢。

▲aespa是第一個來台灣唱尾牙的韓團。（圖／希林國際）
▲aespa是第一個來台灣唱尾牙的韓團。（圖／希林國際）
1月日本、韓國藝人來台行程：

H1-KEY專輯發行紀念粉絲見面會
時間：1月6日（六）20：00
地點：中獎者才知道

陳冠叡粉絲見面會
時間：1月7日（日）18：00
地點：CLAPPER STUDIO

鮮于貞娥演唱會
時間：1月7日（日）18：00
地點：Zepp New Taipei

TEEN TOP成員NIEL粉絲見面會
時間：1月13日（六）17：00
地點：CLAPPER STUDIO

BE'O演唱會
時間：1月13日（六）18：30
地點：Legacy Taipei

ENHYPEN演唱會
時間：1月13日（六）18：00、1月14日（日）18：00
地點：林口體育館

STAYC演唱會
時間：1月14日（日）18：00
地點：新莊體育館

STAYC專輯發行紀念粉絲見面會
時間：1月15日（一）19：30
地點：僅中獎者知道

aespa出席明基佳世達集團尾牙
時間：1月16日（二）16：00
地點：南港展覽館4樓

河錫辰粉絲見面會
時間：1月20日（六）13：00
地點：Zepp New Taipei

路雲粉絲見面會
時間：1月21日（六）18：00
地點：台北國際會議中心TICC

YOASOBI演唱會
時間：1月21日（日）19：00
地點：Zepp New Taipei

SUPER JUNIOR粉絲派對
時間：1月27日（六）18：00、1月28日（日）16：00
地點：高雄巨蛋

LE SSERAFIM《超級巨星紅白藝能大賞》錄影
時間：1月27日（六）待定
地點：台北小巨蛋

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