梁靜茹唱到一半突痛哭！披紅色禮服告白 「愛情來了」
梁靜茹昨（12月31日）晚在杭州奧體中心體育館舉行「當我們談論愛情」跨年演唱會，除了特別送上〈雪落下的聲音〉，她在演唱最經典的〈勇氣〉時，更換上全新的紅色禮服：「希望大家都能夠紅紅火火，迎接新的一年。」而在演唱會上，梁靜茹也感性的潸然淚下，謝謝粉絲一路以來的支持，引人注意的是，在杭州一共兩天的演唱會上，梁靜茹分別準備了兩種不同的卡片送給粉絲，其中一天則是俏皮的寫「愛情來了」。
記者吳雨婕／綜合報導
2023年的最後兩天，梁靜茹「當我們談論愛情」跨年演唱會在杭州陪伴了2萬4000名粉絲，這是她第一次舉辦個人的跨年演唱會，12月31日的場次一開賣即秒殺，緊接著立刻宣布30日加場也秒殺，她落淚謝粉絲：「這是2023年最後一場，謝謝大家等這麼久，謝謝大家選擇了梁靜茹的演唱路，謝謝所有的人。」
為了陪大家跨年，昨夜「當我們談論愛情」晚上9點15分才拉開序幕，一樣是在歌迷熟悉的〈微光〉、〈慢冷〉中開場，去年推出闊別4年新專輯《麋鹿》的梁靜茹，也將新歌〈大人〉放進歌單中；杭州當地氣溫約10度左右，梁靜茹說：「在這個冬天，送給大家〈雪落下的聲音〉。」
她還為兩天的觀眾準備了不同的祝福小卡，12月30日場的卡片寫著「愛情來了，新年快樂。Love love love」；昨晚的卡片則是「2024勇氣繼續，2024一切如願」。為了迎接跨年，梁靜茹特別在安可Part演唱〈勇氣〉時換上紅色造型服，祝福大家新的一年紅紅火火，至於自己對2024的期許，她說：「平安健康。」演出結束後，她情緒亢奮，心情很快樂、非常幸福，和同事一起慶祝。
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