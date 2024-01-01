謝金燕跨年完突喊「看一次少一次」！崩潰吐心聲：道具成本太心慌
「電音天后」姐姐謝金燕昨（31）日睽違6年再度登上高雄跨年晚會，這次還把以前所有大型道具通通搬出來，更挑戰現場更衣，秀出超辣長腿，成為跨年夜最大話題之一。表演完後，謝金燕也在臉書上吐出心情，「2023的最後一天，姐拚盡了全力！」還提到表演是看一次少一次，成本大到讓她很心慌。
記者詹鎰睿／綜合報導
謝金燕在臉書上發文，「2023的最後一天，姐拚盡了全力，為了承諾要把跨年的氣氛找回來，為了想要滿足姐寶（粉絲名）點歌，還把月彎彎給Remix。」她接著說，無論是歌曲、舞蹈、道具、服裝、視覺效果，她都釋出了滿滿誠意。
至於成本，謝金燕直呼：「我自己都不敢想成本，到底多令人心慌，這樣的節目在跨年舞台，到底還有誰會跟我一樣瘋！」最後還在文末標註，「#我真是個瘋子」、「#看一次少一次」、「#下次沒道具沒舞者也別太訝異」、「#唱歌給想聽的人聽是種幸福」、「#有唱到你點的歌舉手」、「#月彎彎Remix跨年限定。」
貼文曝光後，立刻湧入上萬人按讚鼓勵，「姐姐是最棒最強的」、「嗨到最高點，新年快樂」、「昨晚的表演真的太精彩」、「跨年還是要有姐姐才行，好看！氣氛嗨翻天了」、「每年都要有姐姐才算跨年」、「只有姐姐可以超越姐姐。」
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