台鐵公司化！太魯閣事故不立紀念碑 改設「隧道燈光」警示台鐵
交通部台灣鐵路管理局今（1）日起正式公司化，改制為國營台灣鐵路股份有限公司，並在上午於台北車站舉辦揭牌儀式，太魯閣號事故家屬出席，呼籲台鐵不要再忽略鐵路安全，並透露將在事故現場，設計隧道燈光，紀念太魯閣號事故，對台鐵產生警示作用。
記者李琦瑋／台北報導
太魯閣號事故家屬組成的「太魯閣的眼淚」委任律師陳孟秀表示，今天對於出席的事故家屬而言非常不容易，他們在最痛的時候，放下自己的傷痛，成立組織、一路倡議，才有今天的台鐵公司。家屬們希望事故地點能有紀念方式，原本打算設立紀念碑，但家屬認為，該處人煙稀少、無法對台鐵有警示作用，因此在民間人士建議下，設計了一個隧道燈光的方案，將效仿美國911事故，在事故週年期間，打燈發射出光芒。
陳孟秀說，目前家屬已跟台鐵公司達成共識，接下來會發包，這對台灣、台鐵來說是非常嶄新方式，讓紀念可以有不同形式與做法。
太魯閣號事故家屬程俐涵在揭牌儀式結束後，向台鐵公司董事長杜微表達，希望未來太魯閣號事故的紀念隧道燈光案招標，可以一起對外宣布，並讓台鐵有新的開始，不再用過往的方式在做事；杜微也給予承諾，「我們一定來努力。」
對於台鐵邁入公司化的心情，程俐涵受訪時表示，對家屬來說，今天是沉重的一天，因為台鐵公司化講了20幾年，竟然是在付出沉重代價，普悠瑪及太魯閣號事故喪失67條生命後，台鐵的安全改革才受到重視。
程俐涵說，家屬上週有跟台鐵公司董事會面，特別強調，安全沒有終點，但也不能再等待，未來公司化還有很多難關，希望董事長可以擔起該做的事情，不要再忽略安全。
另外，程俐涵也批評，總統大選將屆，但卻沒有聽到總統候選人的政見中，有關於台鐵公司化的期許與藍圖，希望大家能更重視鐵路安全。