日本7.6強震！迪士尼遊客「蹲地避難」 他拍富山1幕驚：海嘯來了
日本石川縣能登地區當地時間今（1）下午4點連續發生兩起地震，分別為規模5.7、規模7.6強震，有網友貼出東京迪士尼樂園現場畫面，透露遊客們全嚇壞蹲坐在地上避難。日本氣象廳對此也發布海嘯相關警報，針對石川能登地區更是發布「大海嘯警報」，有當地人曬出富山市萩浦橋水道畫面，目睹海浪已經一波一波正在往前撲進，忍不住嚇壞直呼：「海嘯來了。」
記者賴禹妡／綜合報導
石川縣能登地區發生7.6強震後，一名人在東京迪士尼的網友轉發現場畫面，表示園區突然響起緊急地震警報，大家都沒有說話，直接蹲在原地等待。從影片可見，東京迪士尼陸地的遊客在地震後不敢動彈，全數蹲坐在原地避難，畫面相當震撼。
此外，還有一名網友曬出富山市萩浦橋附近區域水道畫面，只見影片中，水道中一波一波的海浪更在往前撲，不僅速度飛快，海浪也已有一定高度，讓他目睹後嚇壞直呼：「海嘯來了。」
根據日本氣象廳稍早通報，石川縣能登於當地時間1日下午4時6分發生地震，震央位於能登地區，規模為5.7，接著下午4時10分又發生規模7.6地震，屬於淺層地震，最大震度7級；當局發布海嘯警報，包含富山縣、石川縣慎防3公尺以上，最高5公尺大浪。
氣象廳發布的海嘯警報範圍，包含新潟上中下越、佐渡、富山、石川能登等區域，通報指上述區域沿岸有可能出現3公尺海嘯，石川加賀海嘯預估下午5點（台灣時間下午4點）會抵達，呼籲民眾立即避難。日媒警告，石川地震引發的海嘯警報是繼311以來日本第二次發布「大海嘯警報」。