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副總統辯論／暗諷趙少康！蕭美琴：總統選舉非戰情室、用口號治國

▲蕭美琴表示總統選舉不是戰情室，更不是選名嘴，是要選有經驗、有歷練、能夠做事、能夠讓台灣更好的人，強調賴蕭配就是即戰力。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.01.01）
▲蕭美琴表示總統選舉不是戰情室，更不是選名嘴，是要選有經驗、有歷練、能夠做事、能夠讓台灣更好的人，強調賴蕭配就是即戰力。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.01.01）

記者陳威叡／台北報導

中選會今（１）日舉行副總統電視辯論會，進入到第四階段結論，民進黨副總統候選人蕭美琴表示，經過4場政見會與2場辯論會，相信民眾可以看到，賴蕭配國政方向最明確、改革做法最穩健，也是最有能力接棒總統蔡英文路線，強調台灣總統選舉不是戰情室，更不是選名嘴，不能只想逞口舌之快，用美麗的口號來治國，而是要選有經驗、有歷練、能夠做事、能夠讓台灣更好的人，強調賴蕭配就是即戰力，馬上可以捲起袖子來做事的組合。

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辯論會進入到最後結論環節，蕭美琴首先說針對萊豬議題表示，當初民進黨政府依照國際標準科學數據來制定萊克多巴胺的最高容許量，是為了要接軌世界。在過程當中也做了妥善的風險管控，包含源頭管理、產地標示以及後續的稽查等，所以對萊豬有疑慮的人都沒有吃到萊豬，「你們2位有嗎？」

蕭美琴說，因為台灣展現接軌國際的決心，所以後續不管是在美國總統拜登任內的第一個貿易協定，選擇跟台灣啟動談判，同時也分別跟英國、加拿大、韓國等其他重要的貿易夥伴也深化、拓展關係，因為世界看到台灣接軌國際，願意解決問題、克服問題的決心。

其次對於對手趙少康屢屢攻擊賴清德是台灣風險來源，蕭美琴也反駁稱，國際公認的風險來源是中國共產黨，不是台灣、不是民進黨，也不是賴清德，台灣需要正視這個問題，不能像鴕鳥一樣一直在怪被害人，台灣是被打壓、被孤立的。當初美國前任議長裴洛西來台也講得很清楚，訪台是為了展現自己跟台灣人民站在一起，不是在挑戰現狀，更不是在改變美國的一中政策。

蕭美琴說，反觀這樣國民黨不能接受，更將裴洛西行為是為挑釁，但卻一直跟著國台辦的基調，國台辦嗆誰、就跟著嗆誰，國台辦罵誰、就跟著罵誰，這不應該是團結台灣、接軌世界，讓台灣在世界上架該有的決心跟態度。

蕭美琴表示，經過4場電視政見會和2場辯論會，相信大家都已經看到，三組候選人當中，只有賴蕭配國政方向最明確、改革做法最穩健，最能因應世界局勢的變化，也是最有能力接棒蔡英文穩健向前的路線。

蕭美琴強調，台灣總統選舉不是戰情室，也不是在選名嘴，也不是在選誰更會吵架，而是要選有經驗、有歷練、能夠做事、能夠讓台灣更好的人。在快速變動的世界局勢下，領導者要帶著國家往前，不能只想逞口舌之快，用美麗的口號來治國，也不能輕易在壓力下屈服，只有「冷靜不躁進，理性不挑釁」，國家才能一直往前走。

蕭美琴也感謝台灣人民對她的栽培，以及多年來給予的機會，讓她從一個幕僚，經歷多次民意代表的選舉和外交官的洗禮，從台北到花蓮、從花蓮到華府。現在要跟賴清德一起拚進總統府。這一路走來，她看見在這塊土地上有辛苦耕耘的人，有各自不同的需求，也將親自參與，希望能夠在全球局勢變動中找到更好的立足空間。

最後蕭美琴喊話國人，請大家放心把國家交給賴蕭配，唯一理解如何接軌世界、維持現狀，維持印太地區的和平穩定以及繁榮的候選人，也唯賴蕭配提出完整的國家希望工程，包含要「走對的路」，對的路就是民主和平的路、對的路就是創新繁榮的路、對的路就是公義永續的路，「選對的人」，說明賴蕭配就是是即戰力，馬上可以捲起袖子來做事的組合。而台灣這一路走來並不容易，但也因大家共同努力，讓世界看見台灣的好，盼繼續讓台灣在世界發光發熱，在世界上架台灣。

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