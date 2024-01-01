副總統辯論／暗諷趙少康！蕭美琴：總統選舉非戰情室、用口號治國

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蕭美琴說，因為台灣展現接軌國際的決心，所以後續不管是在美國總統拜登任內的第一個貿易協定，選擇跟台灣啟動談判，同時也分別跟英國、加拿大、韓國等其他重要的貿易夥伴也深化、拓展關係，因為世界看到台灣接軌國際，願意解決問題、克服問題的決心。
其次對於對手趙少康屢屢攻擊賴清德是台灣風險來源，蕭美琴也反駁稱，國際公認的風險來源是中國共產黨，不是台灣、不是民進黨，也不是賴清德，台灣需要正視這個問題，不能像鴕鳥一樣一直在怪被害人，台灣是被打壓、被孤立的。當初美國前任議長裴洛西來台也講得很清楚，訪台是為了展現自己跟台灣人民站在一起，不是在挑戰現狀，更不是在改變美國的一中政策。
蕭美琴說，反觀這樣國民黨不能接受，更將裴洛西行為是為挑釁，但卻一直跟著國台辦的基調，國台辦嗆誰、就跟著嗆誰，國台辦罵誰、就跟著罵誰，這不應該是團結台灣、接軌世界，讓台灣在世界上架該有的決心跟態度。
蕭美琴表示，經過4場電視政見會和2場辯論會，相信大家都已經看到，三組候選人當中，只有賴蕭配國政方向最明確、改革做法最穩健，最能因應世界局勢的變化，也是最有能力接棒蔡英文穩健向前的路線。
蕭美琴強調，台灣總統選舉不是戰情室，也不是在選名嘴，也不是在選誰更會吵架，而是要選有經驗、有歷練、能夠做事、能夠讓台灣更好的人。在快速變動的世界局勢下，領導者要帶著國家往前，不能只想逞口舌之快，用美麗的口號來治國，也不能輕易在壓力下屈服，只有「冷靜不躁進，理性不挑釁」，國家才能一直往前走。
蕭美琴也感謝台灣人民對她的栽培，以及多年來給予的機會，讓她從一個幕僚，經歷多次民意代表的選舉和外交官的洗禮，從台北到花蓮、從花蓮到華府。現在要跟賴清德一起拚進總統府。這一路走來，她看見在這塊土地上有辛苦耕耘的人，有各自不同的需求，也將親自參與，希望能夠在全球局勢變動中找到更好的立足空間。
最後蕭美琴喊話國人，請大家放心把國家交給賴蕭配，唯一理解如何接軌世界、維持現狀，維持印太地區的和平穩定以及繁榮的候選人，也唯賴蕭配提出完整的國家希望工程，包含要「走對的路」，對的路就是民主和平的路、對的路就是創新繁榮的路、對的路就是公義永續的路，「選對的人」，說明賴蕭配就是是即戰力，馬上可以捲起袖子來做事的組合。而台灣這一路走來並不容易，但也因大家共同努力，讓世界看見台灣的好，盼繼續讓台灣在世界發光發熱，在世界上架台灣。
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