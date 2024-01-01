日本石川7.6強震！能登恐掀大海嘯 虎航、燦星、可樂9旅行團影響
2024年元旦今（1）日日本新年遇地震，石川縣能登地區當地時間下午4時6分（台灣時間下午3時6分）先後發生規模5.7、7.6的強震，已發布「大海嘯警報」，目前第一波海嘯抵達恐掀5公尺浪高。台灣虎航即時發布航班異動通知，IT228飛新潟航班折返、IT229航班延誤一次整理；燦星旅遊透露4旅行團受影響，2團原機折返、2團滯留當地；可樂旅遊當地5團147位旅客與領隊皆一切平安。
記者蕭涵云/台北報導
新年1月1日日本石川縣能登地區發生規模5.7、7.6的強震，日本氣象廳已發布「大海嘯警報」，通報包含新潟上中下越、佐渡、富山、石川能登等區域海嘯即將到達，目前第一波海嘯抵達、浪高恐達5公尺。
台灣虎航即時發布航班異動通知，「因日本石川縣能登地方地震，且日本氣象廳已針對特定地區發出海嘯警告，台灣虎航現階段配合當地指引進行航班調整作業」。並確認今1月1日航班調整，台灣虎航IT228航班「台北－新潟」回航桃園機場，起飛時間待通知；IT229航班「新瀉－台北」延誤，後續航班資訊待通知。
燦星旅遊則透露「目前四團旅客影響，其中今天出發兩團，目前原機折返，不受當地影響，虎航將於今晚九點公告是否明天增加班機，載原今日出發的旅客前往。而今日回程的兩團旅客則滯留當地，入住原今日出發的旅客飯店，旅客全員平安」。
可樂旅遊也確認，「當地共有5團147位旅客與領隊皆一切平安。針對後續行程已密切聯繫各景區/飯店/餐廳等供應商了解情況，並隨時關注地震狀況，以確保旅客安全」。提醒目前在警告地區的旅客注意自身安全。