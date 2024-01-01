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日本地震威力等於125顆核彈！恐掀5公尺海嘯　40分鐘就能吞噬城市

▲日本石川縣能登半島在2024第一天，下午4點起陸續發生多起地震，規模芮氏規模最大達7.6，恐替日本言愛帶來5公尺高的海嘯。（圖／翻攝日本氣象廳）
▲日本石川縣能登半島在2024第一天，下午4點起陸續發生多起地震，規模芮氏規模最大達7.6，恐替日本言愛帶來5公尺高的海嘯。（圖／翻攝日本氣象廳）

記者張志浩／綜合報導

2024年元旦，日本石川縣能登半島下午4點06分至4點18分，接續發生一連串群震，其中芮氏規模最大的主震達7.6，日本氣象廳發布海嘯警報後，第一波海嘯也已經抵達石川能登，推測高度達5公尺，氣象署前地震中心主任郭鎧紋也表示，芮氏規模7.6地震威力如同125顆原子彈的能量，海嘯能在40分鐘就透過極大的拉力吞噬城市，面對此情況絕不可忽視。

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中央氣象署地震預報中心課長廖哲緯指出，日本位處菲律賓海板塊、北美板塊、歐亞大陸板塊、太平洋板塊的活躍區，從本起地震發生的位置看來，是北美板塊和歐亞大陸交互作用引起，資料也顯示，比起日本東側沿岸，能登半島附近過去並非地震非常活躍的區域，當地可能已累積一定限度的能量。

至於海嘯部分，石川縣能登已有第一波海嘯抵達，推測高度5公尺，其餘發布海嘯警報的山形縣、新瀉縣上中下越、佐渡、富山縣、石川縣加賀、福井縣等地，預測海嘯高度3公尺，對此廖哲緯強調，本起地震對台灣毫無任何影響，主因是海水的波動變化大部分都被日本當地地形阻擋，正在日本旅遊的民眾需特別警慎。

郭鎧紋則提及，芮氏規模7.6地震，相當於釋放125顆廣島原子彈的能量，當海嘯發生時，水會從沿岸不斷往內陸推送、攀高，且海嘯的推力和拉力很大，「浪進到陸地和退回海上，差不多都要40分鐘的時間」，提醒民眾「海嘯是會爬山的」，真的遇到海嘯的危急時機，一定要盡量往高處移動外，若真的來不及，也要尋找皮帶、繩索等工具，將自己固定在樹木或是穩定的物體上，才能提高存活率。

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