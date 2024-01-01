副總統辯論／爆泰勒絲因地緣政治不敢來！趙少康再曝談判秘辛

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副總統辯論會後，趙少康召開記者會，被問及泰勒絲不來台灣開演唱會，是因為地緣政治不敢來，不過像是天團BLACKPINK、Coldplay都有來過台灣？趙少康回應，每個藝人考量不同，泰勒絲可能比他們更大牌。
趙少康說，自己弟弟是相關產業，經常在各地舉辦演唱會，他們今年7.8月就聯絡，剛好有空擋，一開始他們願意考慮，不過最後因爲地緣政治不來，現在蔣萬安要邀請，他們也樂觀其成，不同的樂團有不同考量，「的確當時答覆，就是有地緣政治關係，最近想要把事件講出來，因為台灣和平安全很重要，我們還去問經紀人能不能講，他就說，你就用擔憂地緣政治」。
至於國民黨總統候選人侯友宜曾說，希望不要讓五月天捲入政治，趙少康言論是否把五月天推進政治漩渦？趙少康強調「不會」，侯友宜是說，老共不要用政治壓迫藝人，自己是最早的出來要國台辦出來說明的人，不過事件到目前為止也搞不清楚，國台辦稱「沒有」，就相信他沒有嗎？自己也是半信半疑。
趙少康再指，國安單位稱是兩個高官去講，媒體也不會透露消息來源，不過，透過外媒轉內銷是事實，五月天是天團，這時只要他們能說明有沒有，現在搞得兩邊吵架罵對方，「當然五月天願意講就講，不願意講也沒辦法，不講就不講」，他是認為，真的有就出來講，那自己也會嚴厲譴責大陸。
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