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副總統辯論／賀瓏記者會踢館！吐槽趙少康：捐副總統薪水是段子？

▲知名脫口秀演員賀瓏到國民黨副總統候選人趙少康記者會踢館。（圖／記者陳明中，2024.01.01）
▲知名脫口秀演員賀瓏到國民黨副總統候選人趙少康記者會踢館。（圖／記者陳明中，2024.01.01）

記者林怡昕／台北報導

日前國民黨副總統候選人趙少康登上知名網路節目「賀瓏夜夜秀」，與主持人賀瓏進行對談，其中趙少康當場送上「副總統辯論會」邀請函，賀瓏今（1）日果真現身公視辯論會現場，在會後記者會中，賀瓏又再到記者會，趙少康透露，自己要捐副總統薪水的段子，本來是要在賀瓏夜夜秀講，讓賀瓏當場吐槽，「所以這其實是段子（指脫口秀、單口喜劇橋段）嗎？」讓趙少康超尷尬。

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賀瓏今天現身副總統辯論會現場，被問會不會睡著，他還嘲諷笑稱，「可能會和朱立倫一樣睡著」，還笑稱今天想要坐第一排，最後果然坐在第一排，甚至還被鏡頭捕捉到「偷瞇眼睛」畫面。

辯論會後趙少康召開記者會，會中賀瓏再度現身記者會後方，趙少康還特別表示，自己有答應要在辯論時提及賀瓏的名字，且當選後要捐4年副總統薪水這段子，本來是要在賀瓏夜夜秀上講的，不過因為跟賀瓏聊開了，就忘記講。

讓賀瓏在場立刻吐槽，「所以那是段子（指脫口秀、單口喜劇橋段）嗎？」趙少康澄清，「不是段子，是一段要講的話」，讓賀瓏嘲諷「不愧是喜劇演員」，讓趙少康一臉尷尬，稱「以後再說啦」。

▲喜劇圈演員賀瓏在辯論會上瞇眼睛畫面被直播畫面拍到。（圖／翻攝自直播畫面）
▲喜劇圈演員賀瓏在辯論會上瞇眼睛畫面被直播畫面拍到。（圖／翻攝自直播畫面）
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