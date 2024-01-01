日本石川「7.6地震」引發海嘯！氣象署說明原因　對台灣影響曝光

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石川縣能登稍早已有第一波海嘯抵達，推測高度5公尺，其餘發布海嘯警報的山形縣、新瀉縣上中下越、佐渡、富山縣、石川縣加賀、福井縣等地，預測海嘯高度3公尺，廖哲緯強調，本起地震對台灣毫無任何影響，主因是海水的波動變化大部分都被日本當地地形阻擋，不過鄰近國家發生重大天災，仍要保持高度關注。
氣象署地震預報中心表示，當地震發生在海底且地震規模夠大使海水產生大規模的「垂直擾動」時，就有可能引發海嘯，海嘯的實際成因，大致分為海底地震、海底火山爆發、海底山體滑坡、隕石撞擊等，大多數的海嘯波長都是幾百公里起跳，長波長的海水在深水區時引起的波高通常不大，約為1公尺左右，但波速快的海水到達近岸時，水深驟減、波速變慢，且長波長的能量不易衰退，波高會迅速堆高，此時海嘯的波高甚至可以達到數10公尺。
台灣海嘯警報部分，當台灣近海發生地震芮氏規模7.0以上，震源深度小於35公里的淺層地震時，就會發布海嘯警報，不過氣象署仍會視實際威脅判斷是否發布，前一次為2023年12月2日，菲律賓民答那峨島（Mindanao）晚間出現芮氏規模7.6地震、深度45公里地震，在評估「太平洋海嘯警報資訊」後發布。