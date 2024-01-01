2024新年快樂！元旦貼圖免費下載　「祝福語、長輩圖、賀詞」整理

日本石川「7.6地震」引發海嘯！氣象署說明原因　對台灣影響曝光

▲日本石川縣能登半島地區發生規模7.6強烈有感地震，地震強大威力除了導致房屋倒塌、地面隆起，甚至還引發海嘯。（圖／翻攝自Ｘ）
▲日本石川縣能登半島地區發生規模7.6強烈有感地震，地震強大威力除了導致房屋倒塌、地面隆起，甚至還引發海嘯。（圖／翻攝自Ｘ）

記者張志浩／綜合報導

日本石川縣能登半島今（1）日下午4時起發生多起地震，其中芮氏規模最大達7.6，日本氣象廳緊急針對多個縣市發布海嘯警報，提醒民眾將有3至5公尺高的海浪侵襲，對此中央氣象署地震中心說明，本起地震發生主因，推測是北美板塊和歐亞大陸交互作用引起，當地正好處於板塊隱沒帶，進而引發海嘯，不過由於日本地形因素，台灣周遭並不會有任何影響。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中央氣象署地震預報中心課長廖哲緯指出，日本位處菲律賓海板塊、北美板塊、歐亞大陸板塊、太平洋板塊等4大板塊的活躍區，從本起地震發生的位置看來，是北美板塊和歐亞大陸交互作用引起，資料顯示，比起日本東側沿岸，能登半島附近過去並非地震非常活躍的區域，當地可能已累積一定限度的能量。

▲日本石川規模7.4地震，最大震度7級。（圖／擷取自日本氣象廳官網）
▲日本石川縣規模7.6地震對台灣毫無任何影響，主因是海水的波動變化大部分都被日本當地地形阻擋。（圖／擷取自日本氣象廳官網）
石川縣能登稍早已有第一波海嘯抵達，推測高度5公尺，其餘發布海嘯警報的山形縣、新瀉縣上中下越、佐渡、富山縣、石川縣加賀、福井縣等地，預測海嘯高度3公尺，廖哲緯強調，本起地震對台灣毫無任何影響，主因是海水的波動變化大部分都被日本當地地形阻擋，不過鄰近國家發生重大天災，仍要保持高度關注。

氣象署地震預報中心表示，當地震發生在海底且地震規模夠大使海水產生大規模的「垂直擾動」時，就有可能引發海嘯，海嘯的實際成因，大致分為海底地震、海底火山爆發、海底山體滑坡、隕石撞擊等，大多數的海嘯波長都是幾百公里起跳，長波長的海水在深水區時引起的波高通常不大，約為1公尺左右，但波速快的海水到達近岸時，水深驟減、波速變慢，且長波長的能量不易衰退，波高會迅速堆高，此時海嘯的波高甚至可以達到數10公尺。

台灣海嘯警報部分，當台灣近海發生地震芮氏規模7.0以上，震源深度小於35公里的淺層地震時，就會發布海嘯警報，不過氣象署仍會視實際威脅判斷是否發布，前一次為2023年12月2日，菲律賓民答那峨島（Mindanao）晚間出現芮氏規模7.6地震、深度45公里地震，在評估「太平洋海嘯警報資訊」後發布。

日本地震威力等於125顆核彈！恐掀5公尺海嘯　40分鐘就能吞噬城市

日本石川7.6強震！能登恐掀大海嘯　虎航飛新潟航班異動一次整理

日本7.6強震！迪士尼遊客「蹲地避難」　他拍富山1幕驚：海嘯來了

菲律賓7.6地震「險引發海嘯」！台灣也曾遭海嘯肆虐：數百人死亡

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選