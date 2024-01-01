1公尺海嘯直沖「致死率幾乎100%」！日本避難守則曝　先衝加油站

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氣象廳發布的海嘯警報範圍，包含新潟上中下越、佐渡、富山、石川能登等區域，通報指上述區域沿岸有可能出現3公尺海嘯。日媒警告，石川地震引發的海嘯警報是繼311以來日本第二次發布「大海嘯警報」。
魚漿夫婦在臉書粉專發文，表示許多人都太忽視海嘯的嚴重性，海嘯並非波浪，而是厚實的水牆，因此裡頭還有許多沖刷而來的物質，海水夾雜這些物質經過人體時造成傷害，就像台灣土石流般可怕，「可別覺得一公尺好像快到腰部的海嘯沒什麼危險性，其實若直接沖到身上，致死率可是幾乎百分之百呢！」
魚漿夫婦指出，現在日本人遇到地震，第一時間就是先逃難，「地震時先跑，爐子不用關火，加油站最安全，而天橋最危險」。同時也分享日本經過311大地震後，不斷改良防災的知識與技術。
📍在日本，地震時先逃先躲還是先關火？
由於日本的地震幅度大多較大，若是先關火的話，反而很有可能會被溢出來的湯水燙傷。先躲的話可能會被廚房家電砸中，所以先逃就對了。其實只要大於震度五以上，瓦斯公司就會同步通知安全裝置，停止輸送瓦斯，這時候火就會自己停止了。
📍在日本的地下鐵，地震時要跑到哪裡去？
其實別緊張，待在車內就好。跑到月台的時候容易被上面的告示牌砸中，而出口往往會擠一堆人。
📍在日本的超市遇到地震怎麼辦？
這時候一定要跑到不會放其他東西的員工進出口，跑外面的話容易被玻璃砸到，在商品櫃附近又會被壓到。
📍在日本的戶外遇到地震時要躲哪裡？
千萬別跑到天橋下，容易倒塌。而購物商場也不是很好躲的地方，常常會有玻璃砸下來。這時候反倒是加油站最安全，由於加油站有特定的建築法規，以非常堅固的工法建成，不用擔心有爆炸的危險。從日本有加油站開始，就從來沒有在地震的時候發生爆炸事件喔！
此外，高雄市政府海洋局也曾宣導「海嘯來臨避難4大口訣」，第一就是「往高處」：往內陸的高地移動，越高越好，或是尋找三層樓以上的鋼筋混凝土建築物避難；第二是「往內陸」：馬上往內陸跑，離海岸線越遠越好；第三是「找堅固」：優先考慮附近堅固高樓避難，如附近無高樓層建築物，應往內陸高處方向亦可；第四是「抓牢固」：若來不及避難時，必須先抓緊附近高處之堅固物件。