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1公尺海嘯直沖「致死率幾乎100%」！日本避難守則曝　先衝加油站

▲日本石川縣能登地區發生規模7.6強震，有網友曬出富山市萩浦橋水道畫面，目睹海浪已經一波一波正在往前撲進。（圖／翻攝自X）
▲日本石川縣能登地區發生規模7.6強震，有網友曬出富山市萩浦橋水道畫面，目睹海浪已經一波一波正在往前撲進。（圖／翻攝自X）

記者賴禹妡／綜合報導

日本石川縣能登地區今（1）日在當地時間下午4時續發生兩起地震，最大為規模7.6強震。日本氣象廳對此也發布海嘯相關警報，針對石川能登地區更是發布「大海嘯警報」，呼籲民眾「不要猶豫立刻逃難」。對此，旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」也發文提醒，一公尺海嘯若直接沖到人體，致死率是幾乎百分之百，而在日本遇到地震，第一時間就是先逃跑，「爐子不用關火，加油站最安全，而天橋最危險！」  

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日本氣象廳稍早通報，石川縣能登於當地時間1日下午4時6分發生地震，震央位於能登地區，規模為5.7，接著下午4時10分又發生規模7.6地震，屬於淺層地震，最大震度7級；當局發布海嘯警報，包含富山縣、石川縣慎防3公尺以上，最高5公尺大浪。 

氣象廳發布的海嘯警報範圍，包含新潟上中下越、佐渡、富山、石川能登等區域，通報指上述區域沿岸有可能出現3公尺海嘯。日媒警告，石川地震引發的海嘯警報是繼311以來日本第二次發布「大海嘯警報」。 

▲一名網友曬出富山市萩浦橋附近區域水道畫面，只見影片中，水道中一波一波的海浪更在往前撲。（圖／翻攝自X）
▲一名網友曬出富山市萩浦橋附近區域水道畫面，水道中一波一波的海浪更在往前撲，讓他嚇壞直呼「海嘯來了」。（圖／翻攝自X）
魚漿夫婦在臉書粉專發文，表示許多人都太忽視海嘯的嚴重性，海嘯並非波浪，而是厚實的水牆，因此裡頭還有許多沖刷而來的物質，海水夾雜這些物質經過人體時造成傷害，就像台灣土石流般可怕，「可別覺得一公尺好像快到腰部的海嘯沒什麼危險性，其實若直接沖到身上，致死率可是幾乎百分之百呢！」   

魚漿夫婦指出，現在日本人遇到地震，第一時間就是先逃難，「地震時先跑，爐子不用關火，加油站最安全，而天橋最危險」。同時也分享日本經過311大地震後，不斷改良防災的知識與技術。 

📍在日本，地震時先逃先躲還是先關火？ 

由於日本的地震幅度大多較大，若是先關火的話，反而很有可能會被溢出來的湯水燙傷。先躲的話可能會被廚房家電砸中，所以先逃就對了。其實只要大於震度五以上，瓦斯公司就會同步通知安全裝置，停止輸送瓦斯，這時候火就會自己停止了。 

📍在日本的地下鐵，地震時要跑到哪裡去？ 

其實別緊張，待在車內就好。跑到月台的時候容易被上面的告示牌砸中，而出口往往會擠一堆人。 

📍在日本的超市遇到地震怎麼辦？ 

這時候一定要跑到不會放其他東西的員工進出口，跑外面的話容易被玻璃砸到，在商品櫃附近又會被壓到。 

📍在日本的戶外遇到地震時要躲哪裡？ 

千萬別跑到天橋下，容易倒塌。而購物商場也不是很好躲的地方，常常會有玻璃砸下來。這時候反倒是加油站最安全，由於加油站有特定的建築法規，以非常堅固的工法建成，不用擔心有爆炸的危險。從日本有加油站開始，就從來沒有在地震的時候發生爆炸事件喔！ 

此外，高雄市政府海洋局也曾宣導「海嘯來臨避難4大口訣」，第一就是「往高處」：往內陸的高地移動，越高越好，或是尋找三層樓以上的鋼筋混凝土建築物避難；第二是「往內陸」：馬上往內陸跑，離海岸線越遠越好；第三是「找堅固」：優先考慮附近堅固高樓避難，如附近無高樓層建築物，應往內陸高處方向亦可；第四是「抓牢固」：若來不及避難時，必須先抓緊附近高處之堅固物件。

▲高雄市政府海洋局曾宣導「海嘯來臨避難4大口訣」。（圖／取自高雄市政府海洋局官網）
▲高雄市政府海洋局曾宣導「海嘯來臨避難4大口訣」。（圖／取自高雄市政府海洋局官網）

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