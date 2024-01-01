朴敏英交往詐欺犯富豪：每天都後悔 「身體心理生病」掛號精神科
韓星朴敏英去年被爆與詐欺前科犯富豪姜宗賢交往，2人已於2022年9月分手，朴敏英今（1）日出席新戲《和我老公結婚吧》記者會，難免被提及此事，她也大方給予回應：「身體、精神方面都生病了的一年。」認了因此事身心俱疲。
記者陳雅蘭／綜合報導
朴敏英被問到：「去年因個人私事後，再次以新作回歸，是懷著怎樣的覺悟回歸？」她勇敢面對問題，承認身心因此生病去了精神科，剛開始甚至無法專心拍攝《和我老公結婚吧》，是導演朴元國的關係，她才振作起來，「（那段日子）說短也不短，但我每天都在後悔」。
朴敏英在低潮期間自我反省，同時審視自己，想到本業是演員，唯有拍戲時才會感到幸福、在片場閃閃發光，「那樣子才叫做活著，我學到了這樣的一課，我好好的接受了一切，也很抱歉讓大家擔心了。」她還表示應該要早一點跟大家報告，不過現在身體健康許多，能更有誠意的向愛人、支持珍惜她的人說對不起，「以後再也不會出現任何不光彩的事了」，希望大家未來能多多關注演員朴敏英的表現。
《和我老公結婚吧》改編自同名漫畫，由《朝鮮精神科醫師劉世豐》導演朴元國執導，《日與夜》編劇申儒潭執筆；朴敏英飾演37歲的癌症病人「姜智媛」，體重也只剩下37公斤，她生病卻被丈夫和好友謀殺，意外穿越回到10年前的27歲，展開新的生活。
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