黃偉晉「太寵粉」嗨到全面失控！陳大天笑虧：是跨年主持最大障礙
藝人黃偉晉昨（31）日獨自登上桃園跨年晚會開唱，一口氣帶來4首歌曲唱好唱滿，結果寵粉的他，結束後還不忘與粉絲們做互動，直接把主持人陳大天、宇珊忘在後面，一度嗨到台上台下大失控，也讓陳大天不禁形容「十分混亂」，直指黃偉晉是他跨年主持最大障礙。
記者詹鎰睿／綜合報導
黃偉晉昨晚表演結束後，就直接走到台下與粉絲們互動，在現場狂送海報，明明一開始還很溫和地開放歌迷們問答，結果最後連問題都懶得想，直接大放送，讓現場嗨到失控。
有趣的是，主持人陳大天、宇珊努力控場，依舊被拋在一邊，直到黃偉晉回神後才意識到不對勁，「廣告時間還有鏡頭？」讓大家笑翻。陳大天也忍不住狠虧黃偉晉，把整段內容搞得十分混亂，直呼：「沒想到我人生首場桃園跨年主持，遇到的最大障礙，就是這位帥哥！」
此外，由於現場風勢實在太大，黃偉晉剛好以一套長版灰色西裝外套亮相，在表演時還差點被風吹走，整段畫面也被粉絲們錄了下來，紛紛貼到IG限時動態，親民的黃偉晉也一一轉發，噴笑自嘲，「天公伯啊～」、「我太小看這陣風」、「風好大喔，差點被吹走。」
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