趙少康稱執政要與中談外交休兵　外交部批嚴重扭曲事實

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外交部說，「台灣」近幾年來已成國際關鍵字，國際挺台力道大幅提升，蔡總統「踏實外交」路線獲得大多數國人認同，也獲得美、日、歐盟等民主夥伴高度肯定。相信國人皆期待當中國在霸凌打壓台灣時，朝野政黨及政治人物都能同聲譴責中國，而非與加害者中國一起對內指責捍衛國家主權不遺餘力的政府。
外交部指出，7年多來，台灣共加入11個政府間國際組織，包括國際醫藥法規協和會（ICH）、全球金融創新聯盟（GFIN）、信天翁及水薙鳥保育協定（ACAP）、南印度洋漁業協定（SIOFA）、國際化妝品法規合作會議（ICCR）、更安全天空諮詢委員會（SSSCC）、原住民族經濟合作貿易協議（IPETCA）、全球跨境隱私規則論壇（Global CBPR Forum）、國際自由信仰聯盟（IRFBA）、亞洲資訊通路聯盟（AAIA）與自由線上聯盟（FOC）；台灣也與美國簽署「台美21世紀貿易倡議」、與加拿大簽署「投資促進及保障協議」（FIPA）、與英國簽署「提升貿易夥伴關係協議」（ETP）等。所謂台灣近年來未參加任何國際組纖，未洽簽任何雙邊經貿協議之說法，不符事實。
外交部批評，趙少康用「一中框架」及所謂的「九二共識」來換取外交休兵，違反台灣主流民意，也和國民黨總統候選人侯友宜市長提出的外交政策主張大相逕庭，反映出同黨不同調的問題；外交政策不應是臨時起意的計算，更不應受到政黨內部不同意見的左右。
外交部呼籲，外交不應區分黨派，尤其台灣國際處境特殊，當面對中國蠻橫的打壓與威脅時，朝野政黨應該共同支持政府捍衛國家主權，團結一致對外，始符合多數國人之期待。
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