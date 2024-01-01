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趙少康稱執政要與中談外交休兵　外交部批嚴重扭曲事實

▲國民黨副總統候選人趙少康質疑蔡政府外交作為。（圖／記者陳明中，2024.01.01）
▲國民黨副總統候選人趙少康質疑蔡政府外交作為。（圖／記者陳明中，2024.01.01）

記者邱新博／台北報導

副總統辯論會今（1）日登場，國民黨副總統候選人趙少康質疑民進黨8年無外交作為，丟失9邦交國、未參加熱和國際組織、未加入CPTPP、未與美日洽簽FTA，並主張執政要跟中國談外交休兵，對此，外交部表示，趙少康說法嚴重扭曲事實、誤導大眾，外交政策不應是臨時起意的計算，更不應受到政黨內部不同意見的左右，國內各政黨應該共同捍衛國家主權。

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外交部表示，外交就是主權的行使，而北京政權的目標一向就是消滅中華民國的主權。面對中國從不掩蓋消滅我國主權的野心，所謂「外交休兵」等反對政黨引以為「政績」的口號，其實背後邏輯是八成國人不支持的「九二共識」連結中方的「一個中國」架構，使中華民國主權暴露在一中內政風險下，而得出的苟安結果，卻被隱蔽風險、當成政績。

外交部說，「台灣」近幾年來已成國際關鍵字，國際挺台力道大幅提升，蔡總統「踏實外交」路線獲得大多數國人認同，也獲得美、日、歐盟等民主夥伴高度肯定。相信國人皆期待當中國在霸凌打壓台灣時，朝野政黨及政治人物都能同聲譴責中國，而非與加害者中國一起對內指責捍衛國家主權不遺餘力的政府。

外交部指出，7年多來，台灣共加入11個政府間國際組織，包括國際醫藥法規協和會（ICH）、全球金融創新聯盟（GFIN）、信天翁及水薙鳥保育協定（ACAP）、南印度洋漁業協定（SIOFA）、國際化妝品法規合作會議（ICCR）、更安全天空諮詢委員會（SSSCC）、原住民族經濟合作貿易協議（IPETCA）、全球跨境隱私規則論壇（Global CBPR Forum）、國際自由信仰聯盟（IRFBA）、亞洲資訊通路聯盟（AAIA）與自由線上聯盟（FOC）；台灣也與美國簽署「台美21世紀貿易倡議」、與加拿大簽署「投資促進及保障協議」（FIPA）、與英國簽署「提升貿易夥伴關係協議」（ETP）等。所謂台灣近年來未參加任何國際組纖，未洽簽任何雙邊經貿協議之說法，不符事實。

外交部批評，趙少康用「一中框架」及所謂的「九二共識」來換取外交休兵，違反台灣主流民意，也和國民黨總統候選人侯友宜市長提出的外交政策主張大相逕庭，反映出同黨不同調的問題；外交政策不應是臨時起意的計算，更不應受到政黨內部不同意見的左右。

外交部呼籲，外交不應區分黨派，尤其台灣國際處境特殊，當面對中國蠻橫的打壓與威脅時，朝野政黨應該共同支持政府捍衛國家主權，團結一致對外，始符合多數國人之期待。

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