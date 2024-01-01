日本7.6大地震！海上漩渦影片曝 地鐵乘客嚇壞：以為車站要垮了
2024第一天不平靜！日本石川縣能登地區今（1）日下午發生規模7.6地震，日本當局發布大海嘯警報（大津波警報），第一波海嘯已經抵達，推測高度5公尺，當局也立刻呼籲民眾往高處避難。然而在地震過後，推特上有不少地震當時候的影像，有人在車站內受到劇烈搖晃，害怕直呼「以為車站就要垮了」，另外也有網友拍到海面上出現超大漩渦的畫面，讓人看了怵目驚心。
記者張嘉哲/綜合報導
日本石川縣能登地區在今天下午4時6分時發生規模5.7的地震，隨後短短4分鐘，又再度發生規模7.6的地震，最高震度高達7，石川縣傳出路面不少隆起、坍塌的災情，而且後續餘震不斷，當局也立刻發佈大海嘯警報，第一波海嘯也在下午時抵達，推測高度5公尺，當局也呼籲民眾趕緊到高處避難。
目前傷亡人數還不明，不過在推特上已經瘋傳許多強震時的畫面，有人在家中遇到強震，可以看到影片當中，民宅內的家具已經完全散落一地，窗戶劇烈搖晃以外，廚房也是一團亂，畫面相當可怕；另外許多在地鐵站的乘客更是害怕，車站的指示牌劇烈搖晃，許多乘客立刻找地方掩護，想移動又被地震晃到無法行走，驚恐直言「當下真的覺得車站要倒塌了」。
除此之外，還有日本網友剛好在搭車路上，經過一處橋樑時發現，橋下的水面出現超誇張的驚人搖晃，甚至已經要溢出來；也有人在石川縣的七尾，在岸邊的高處拍攝到海面出現「大型漩渦」的畫面，提醒大家趕快往高處移動，不知道後續是否會有海嘯直接撲過來。
而根據目前災情部分，總統府發言人林聿禪轉達蔡英文總統的關切及慰問，總統盼日本當地人民平安，儘速回復正常生活，同時也指示外交部，向日方表達願意提供必要協助，也掌握在日僑民與國人狀況。
外交部則也表示，於地震發生後，已立即指示我國駐大阪辦事處瞭解災情及國人受困狀況，據駐處初步回報，已聯繫轄區各僑團及留學生組織，尚未聽聞有受災狀況；該處收到部分觀光客因地震無法順利搭機返國的求助訊息，目前已在積極協助中。