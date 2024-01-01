高雄輕軌成圓啟航　「黃色小鴨」變身列車見證歷史

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陳其邁進一步表示，此次輕軌試營運路段，除更加完善軌道轉乘交通路網，更是高雄城市美學的精彩盛宴；高雄輕軌C24愛河之心站-C32凱旋公園站路段保留雨豆樹隧道，輕軌路廊更遍植綠草與樹籬，增添上下輝映色彩。車站融入福祿壽禧財五福臨門設計巧思，寓意五種幸福一同降臨家門，迎接輕軌畫成圓的美滿。此段輕軌站體及綠巨人隧道，將成為高雄最炙手可熱、最美麗的打卡景點之一。
陳其邁更指出，綠色交通、加速輕軌成圓是多數市民朋友的期待，上任輕軌重新開工後，分別在110年完成大南環段C32-C1-C17及C17-C20兩路線段營運，及111年完成C21A-C24路線段營運，今天輕軌工程團隊很快速地又將輕軌路線延伸經愛河之心站(C24)至凱旋公園站(C32)，以超高行政效率達成連接成圓目標。特別感謝立委、議員、當地里長、社區住戶對於交通建設的支持，以及關心軌道建設的公民團體，提出許多寶貴的意見，也衷心感謝輕軌成圓任務中最相挺的中鋼團隊及市府捷運工程幕僚，為了環狀輕軌建設的全力付出，終於完成輕軌幸福成圓的試營運啟航目標，全圓環線正式邁入新的里程碑。
捷運局長吳義隆表示，為慶賀輕軌成圓，鼓勵市民朋友搭乘閱覽城市，高雄輕軌自今(1)日起至2月25日止，推出「輕軌成圓全線路段免費搭乘」的活動，民眾在全線各月台進出站刷卡可享免費搭乘，從元旦假期出遊、春節連假到元宵看燈會，都可以免費輕軌坐到飽，並於今(1)日下午6時起開始成圓試營運，新增C25新上國小站、C26灣仔內站、C27鼎山街站、C28高雄高工站、C29樹德家商站、C30科工館站與C31聖功醫院站共7站，試營運首班車及末班車維持目前6:30及22:00由端點站發車，尖峰時段(平日6:30-8:30、16:30-18:30、假日13:00-18:00)班距為10分鐘，離峰時段則維持15分鐘班距，歡迎市民朋友及外地來的旅客多加利用。